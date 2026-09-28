模範環保人員首度分組 11人獲獎

環境部國家環境研究院今天公布今年度模範環保專責人員獲獎名單共11人，首度分為科技業組與非科技業組。全台累積27萬人取證，僅195人獲獎，占約2.5萬名在職專責人員不到1%。

今天是教師節，國環院公布民國115年「模範環境保護專責及技術人員」獲獎名單，共11人獲選，國環院期許獲獎者成為全國環保專責人員的典範，預定於11月公開表揚，以彰顯其長期致力於環境保護工作的卓越成就，充分展現國家對其貢獻的重視與嘉勉。

這次獲獎者中，服務於南科台南園區污水下水道系統（中欣行公司）的謝政偉，透過調整膜處理系統的污泥迴流路徑，將水中需氧量控制在最佳濃度，以改善除氮效果，並使此系統好氧池鼓風機用電大幅降低約23.5%，每年約可節省21.7萬度電。

環佑公司劉易承以細緻調查守護土地品質，累計完成15件土壤污染評估調查，調查面積逾6.3萬平方公尺，相當於1/4的大安森林公園。

國環院說明，「環保專責及技術人員」是企業依法設置、負責廠內污染防制與環境管理的核心角色，制度涵蓋空氣、水質、廢棄物等7大類22項。為打破過往資源落差，並給予傳統產業公平競爭的機會，今年首度將遴選劃分為「科技業組」與「非科技業組」，最終分別由科技業組5人及非科技業組6人脫穎而出。

根據統計，自78年推動環保專責及技術人員至今，全國已累積約27.5萬人取得證照，並以「廢棄物」類占約3成為大宗。近年每年約9200人參訓、近7800人成功考照。自96年開始遴選「模範環境保護專責及技術人員」以來，至今已有195名傑出人員獲得肯定，占全台約2.5萬名在職環保專責人員不到1%。

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