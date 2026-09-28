指揮家呂紹嘉出書「拍子之間」在音符裡感受生命真諦

從3大國際指揮大賽首獎、歐洲國家歌劇院音樂總監，到回台灣深耕傳承，指揮家呂紹嘉出版「拍子之間：呂紹嘉的音樂行旅」，用文字寫下他40餘年在音符之間感受到的人生真諦。

呂紹嘉接受中央社記者專訪時表示，這本書加總起來約10萬字，都是他「一指神功」一個字一個字敲出來的，「我沒有特別學鍵盤輸入法，想說就這樣，希望把更正向的人生經驗與音樂領悟，留下來跟大家分享」。

呂紹嘉說，指揮第一天學的就是打拍子，「其實拍子的學問，用講的兩三分鐘就講完了；但是拍子之間的藝術，要花一輩子的時間去體會」。

用比較哲學的講法，呂紹嘉認為，人生就是由一個個具體的事件組成，就像「拍子」，「好比隔天的音樂會是一個具體的事件，之前的準備就是『拍子之間』；人生中得獎、拿到職位、考試，這些都是事件，是具體的框框。但是框框與框框之間，才是生命的本質。」

呂紹嘉表示，人生其實並不是單純由這些「具體的事件」所組成，事件之間的等待與準備，其實佔據了人生的大部分，「只是我們平常不太會去注意到。」他說，人生也是一樣，出生是「第一拍」，離開世界是「第二拍」，中間全部都是「拍子之間」。

寫完書之後，呂紹嘉恍然明白，人生一開始好像是順著一條不太知道的路在走，但都和「回家」有關，「像我指揮的職業生涯都在歐洲，我不知道自己會回來接NSO國家交響樂團音樂總監，7年前到北藝大教書，甚至回溯作曲家江文也的音樂與人生，這都讓我有一種回來的感覺。」

呂紹嘉表示，他這本書不是在炫耀他做過什麼事，而是這些事件的「弦外之音」對他來說更為深刻，「我自己在台上指揮，每一個音都自己調理、消化過，寫音樂也不是導聆或樂曲解說，都跟我的生命經驗甚至跟社會、歷史相互連結，也希望讀者感受到這份心意」。

呂紹嘉書中有很多金句，比如說音樂生涯最重要的貴人導師指揮陳秋盛經常對他說「學做菜要在廚房裡學，學指揮要在樂團裡學」；第一次在樂池指揮「弄臣」時的恐慌，呂紹嘉形容就像是在「大海中學游泳」；他也明言「歌劇導演必須尊重音樂，指揮是捍衛音樂，站在最前線的人」，都是他的音樂經緯。

呂紹嘉表示，他很怕這本是「回憶錄」或「自傳」，彷彿人生已經蓋棺論定，「事實上我並沒有退休，還在繼續往前走」。

呂紹嘉說，他的音樂生涯的確起步得晚，「我還是會勸大家儘量不要浪費時間。生命中的每一個經歷，都會成為你生命的厚度。每一刻都好好地去面對，去經歷，那就不是浪費時間」。

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