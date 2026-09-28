國際技能競賽 台灣獲3金3銀7銅

第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲得3金、3銀、7銅、30優勝。勞動部勞動力發展署統計，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提高至91.5%。

3面金牌分別是：商務軟體設計（軟體應用開發）職類國手呂治寬、花藝職類國手楊宇鈞、網路安全職類國手邱昱翔和楊詠旭。

台灣在本屆競賽派出53位國手，參加47個職類。勞發署初步掌握團體積分排名由上屆世界第4名升至第3名。

國際技能競賽獲頒金、銀、銅牌選手在頒獎前只知道入圍前3名，也就是在不知道排名的情況下，一起上台等待成績揭曉，現場氣氛緊張。尤其金牌揭曉時，許多選手在台上興奮到跳躍轉圈，周圍則是歡呼聲不斷。

第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式，23日開始賽事，27日晚間在位於浦東的世博文化中心舉辦頒獎典禮。

頒獎結束後，中國上海代表將會旗移交下屆主辦國日本愛知代表，27日晚間接近11時結束頒獎典禮及閉幕式。

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