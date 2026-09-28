聽新聞
0:00 / 0:00
國際技能競賽 台灣獲3金3銀7銅
第48屆國際技能競賽27日晚間揭曉成績，台灣國手共獲得3金、3銀、7銅、30優勝。勞動部勞動力發展署統計，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提高至91.5%。
3面金牌分別是：商務軟體設計（軟體應用開發）職類國手呂治寬、花藝職類國手楊宇鈞、網路安全職類國手邱昱翔和楊詠旭。
台灣在本屆競賽派出53位國手，參加47個職類。勞發署初步掌握團體積分排名由上屆世界第4名升至第3名。
國際技能競賽獲頒金、銀、銅牌選手在頒獎前只知道入圍前3名，也就是在不知道排名的情況下，一起上台等待成績揭曉，現場氣氛緊張。尤其金牌揭曉時，許多選手在台上興奮到跳躍轉圈，周圍則是歡呼聲不斷。
第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式，23日開始賽事，27日晚間在位於浦東的世博文化中心舉辦頒獎典禮。
頒獎結束後，中國上海代表將會旗移交下屆主辦國日本愛知代表，27日晚間接近11時結束頒獎典禮及閉幕式。
2026教育月》邀請您一同關心
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。