教長鄭英耀致教師公開信：成為大家後盾

教育部長鄭英耀昨致全國教師一封信，稱教育部的責任就是成為大家的後盾，引發議論。圖為他日前出席師鐸獎。聯合報系資料照

教育部長鄭英耀昨公開致全國教師一封信，除了祝教師「教師節快樂」，並表示教育部的責任就是務實地成為大家的後盾，把繁瑣的干擾拿掉，讓教師能安心專注於教學本質。但教團認為，教育部應先廢除校事會議，才是教師們真正需要的後盾。

鄭英耀在信中表示，近年來教育部積極落實科技賦能與行政減量，提高導師加給、兼任行政職務加給及鐘點費，並推動「社會情緒學習計畫」，完善教師諮商陪伴與身心調適機制；同時將教育實習獎助金調升至每月一萬五千元。

鄭英耀說，教育部也將在一一六學年度正式推動「中小學教師教學創新行動計畫」，補助研究經費，鼓勵教師自主投入ＡＩ等前瞻議題之教學實踐研究；並提供師鐸獎得主得以帶職帶薪出國進修。

鄭英耀表示，教育這條路雖然漫長，但大家絕不孤單，教育部會持續優化制度、挹注資源，全力守護一個「讓家長放心、教師專心教學、學生能安心學習」的友善校園環境。

「不要只是喊口號而已！」全國教育產業總工會理事長林蕙蓉認為，教育部應廢除校事會議才是當教師們的後盾，並將「學生輔導管教法」提升法律位階，才能讓教師安心教學；此外，教育部也應儘速公布手機管理辦法，讓第一線教師有所依循，這些才是教師真正需要的後盾。

台灣教育產業工會理事長郭彥成表示，教師們每天在學校面對的是無限外溢的工時、動輒得咎的管教壓力，還有被當客服在要求的環境。台灣教育現在缺的，絕不是這種流於形式的書信，而是真正懂基層眼淚、有溫度、更有領導力的教育部長。

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