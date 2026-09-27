客家運動先驅梁榮茂告別式 獲頒總統褒揚令

客委會主委古秀妃今天代表總統賴清德頒發總統褒揚令，表彰台大退休教授梁榮茂一生深耕客家語言文化、開拓客語電台與倡導還我母語運動的卓著貢獻。

客家委員會今天發布新聞稿表示，客家委員會主任委員古秀妃今天下午前往台北市懷愛館參加梁榮茂告別式，並代表頒贈總統褒揚令，及頒贈客家委員會旌揚狀及一等客家事務專業獎章，由梁榮茂妻子姜紫燕代表接受。

客委會表示，梁榮茂於民國27年出生於新竹寶山，長年任教台灣大學中國文學系，開設「台灣客家文化導論」課程，並於台大客家社團成立初期擔任創社指導教授，鼓勵青年投入客家研究。

梁榮茂亦曾任台灣客家公共事務協會首任理事長、總統府國策顧問、行政院客家委員會委員及台北市客家文化基金會董事長等職，並參與「還我母語運動」，為客家語言權益及族群文化發聲。

在客家傳播方面，梁榮茂於83年參與寶島客家廣播電台創設，促成電台開播，後續並擔任董事長，持續拓展客語及客家文化傳播管道；另長期投入客家語言保存與推廣，參與海陸腔教材及詞彙編纂，並倡議培育專業師資。

客委會表示，梁榮茂一生以學問結合實踐，在客家學術教育、人才培育、語言推廣、媒體發展及公共事務等面向貢獻良多，並長期提攜後進，深受各界敬重，其致力客家文化傳承與公共事務的精神，令人感念與緬懷。

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