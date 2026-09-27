中央教育施政2.37分八成教師給負評 教團揭六大結構性危機

教師節前夕，台灣教育產業工會發布「2026教師節教師意見調查」，結果顯示中央教育施政整體平均分數僅有2.37分（滿分10分），近八成教師給予負面評價；當前教育現場正面臨六大結構性危機，包括教師工時無限外溢、行政負擔不減、師資待遇落後通膨等問題。

為掌握第一線教育工作者的真實心聲，台教產2026年9月7日至14日，發起「2026教師節教師意見調查」活動，採網路問卷方式進行，填答對象涵蓋全台22縣市各階段教育工作者，最終共計回收3322份有效問卷。

調查發現，教育施政滿意度全面崩潰，中央教育施政整體平均分數僅有2.37分，高達79.0%的教師給予負面評價，其中59.0%為「強烈不滿意」、20.0%為「重度不滿意」。

台教產從問卷中分析出當前台灣教育治理正在面臨六大結構性危機：

一、教師角色「客服化」：工時無限外溢，教學專業受顧客滿意度綁架。

台教產指出，在即時通訊軟體普及與「投訴零門檻」的夾擊下，教師被迫轉型為「全天候情緒客服」。不僅工時無限外溢至下班時間，教學專業判斷更常受到「家長顧客滿意度」的干擾與霸凌，背後龐大的精神壓力與情緒勞動，長期遭到體制冷漠忽視。

二、教育改革「風險外包」：中央買單宣傳、現場承擔風險，行政負擔不減反增。

台教產表示，當前中央政策常陷入「中央買單宣傳、地方現場負責執行」的系統性矛盾。以身心調適假、課後延托及行政減量為例，多數政策在缺乏完整配套與資源支持下倉促上路，不僅使美意淪為看得到吃不到的空頭支票，更將龐大的非教學行政任務持續塞進學校，導致行政負擔不減反增。

三、師資短缺「制度性耗損」：待遇落後通膨、環境動輒得咎，逼出防禦性教學。

台教產指出，全台師資短缺的本質，絕非單純的人力調配問題，而是「職場吸引力全面崩潰」引發的制度性耗損。薪資調幅長期追不上通膨，導師與行政加給微幅調整更是杯水車薪；代理教師至今仍面臨同工不同酬與聘期不穩的歧視性待遇。加上校園環境動輒得咎，迫使教師不得不轉向「少做少錯」的防禦性教學，將第一線的留任熱忱消耗殆盡。

四、權責失衡「癱瘓教學」：管教受限與資源匱乏雙重夾擊，犧牲多數學生受教權。

台教產表示，當合理管教權遭體制無限限縮，而融合教育又嚴重缺乏特教助理員與專輔資源支援時，少數學生的嚴重失序行為往往直接癱瘓整體班級教學。在家庭功能弱化、家長拒絕配合且缺乏有效中介支持機制的惡性循環下，第一線教師孤立無援，最終被迫犧牲了絕大多數普通班學生的安全與受教權益。

五、決策機制「象牙塔化」：離地政策落地即崩潰，官僚美化數據蓋牌轉嫁責任。

台教產指出，當前教育法規與政策形成機制呈現高度「象牙塔化」，多數制度設計缺乏一線實務檢驗，致使政策落地後屢屢面臨執行危機。面對實務困境，主管機關往往選擇以指標管理進行數據蓋牌，缺乏保護基層教師專業的擔當，進一步加深了現場對中央決策的失落與不信任。

六、校園內部「隱形不平等」：政策一刀切忽視職務差異，特定高壓群體孤立無援。

台教產表示，現行教育法規缺乏對個別職務特性的敏銳度，導致校園內部產生顯著的待遇與風險不平等。純科任教師承受跨年級教學壓力卻無職務加給；專任輔導教師高強度承接社會精神危機卻缺乏專業留任誘因；幼兒園教師深受延托政策壓迫，特教教師則深陷教學與繁重鑑評的雙重困境，至今仍苦候鑑評專職化落地。

台教產呼籲賴政府即刻啟動整體教育環境的結構性改革，從中央端根本翻轉現行制度困境 ，還給第一線教師一個具備尊嚴、安全與專業保障的教學職場，否則已經變質的教育體制，將走向無法挽回的悲劇。

台灣教育產業工會發布「2026教師節教師意見調查」，中央教育施政整體平均分數僅有2.37分（滿分10分），近八成教師給予負面評價，指出當前教育現場正面臨六大結構性危機。示意圖／AI生成

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