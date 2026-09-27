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教師節前夕致全國教師一封信！教長鄭英耀：成為大家後盾

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日致全國教師一封信，向每一位在崗位上耕耘、用心引領孩子成長的教師致上敬意與感謝。本報資料照片
教育部長鄭英耀今日致全國教師一封信，向每一位在崗位上耕耘、用心引領孩子成長的教師致上敬意與感謝。本報資料照片

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今日致全國教師一封信，向每一位在崗位上耕耘、用心引領孩子成長的教師致上敬意與感謝，「祝大家教師節快樂」；並表示教育部的責任就是務實地成為大家的後盾，把繁瑣的干擾拿掉，讓老師能安心專注於教學本質。

鄭英耀表示，長期在教育體系中，深切體會到，教育的本質不在繁複的規範，而在於老師對學生的理解、信任與陪伴。每個孩子都有獨特的特質與節奏，唯有在獲得同理與支持的環境中，孩子才能自在發掘潛能、建立自信。這份尊重個別差異、因材施教的堅持，正是台灣教育最珍貴的底蘊。

鄭英耀指出，日前公布的PISA 2025，在91個國家的國際評比中，台灣學生在科學、閱讀、數學及數位素養等面向均名列前茅、表現亮眼，值得驕傲。但這份榮耀是屬於全台灣每一位每天認真備課、用心教學、陪伴孩子的老師，「因為有你們，孩子才能看見自己的可能；因為有你們，台灣培育的人才，才能在世界舞台上被看見。」

鄭英耀表示，面對科技發展與環境變遷，教學現場的挑戰與日俱增，教育部的責任就是務實地成為大家的後盾，把繁瑣的干擾拿掉，讓老師能安心專注於教學本質。

他指出，近年來教育部積極落實科技賦能與行政減量，提高導師加給、兼任行政職務加給及鐘點費，並推動「社會情緒學習計畫」，完善教師諮商陪伴與身心調適機制；同時將教育實習獎助金調升至每月1萬5000元，為新一代教育夥伴注入實質支持。

鄭英耀表示，教育部也將在116學年度正式推動「中小學教師教學創新行動計畫」，補助研究經費，鼓勵老師自主投入AI等前瞻議題之教學實踐研究；並提供師鐸獎得主得以帶職帶薪出國進修，支持大家拓展國際視野，將創新的養分帶回教室，陪伴孩子們一起成長。

鄭英耀表示，這些政策最重要的目的其實只有一個，「我們深信，唯有良師，才能有優質的人才培育，也方能興國，我們必須更尊師重道。」

鄭英耀說，教育這條路雖然漫長，但大家絕不孤單，教育部會持續優化制度、挹注資源，全力守護一個「讓家長放心、老師專心教學、學生能安心學習」的友善校園環境。

鄭英耀最後感謝各位老師，「您們不只是在教書，您們是在為台灣培育下一代。因為有您們，台灣的教育才有溫度；因為有您們，台灣的孩子才有夢想；也因為有您們，台灣的未來才充滿希望。台灣教育有您們，真好！」

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