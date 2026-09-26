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北流攜手國教署推流行樂種子創作營 30位教師將創作思維帶回課堂

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
創作營以「實際完成一首作品」為核心，從AI工具應用切入，導入A&R實務，引導教師分析業界收歌需求、整合不同曲風並撰寫創作計畫。圖／北流提供
創作營以「實際完成一首作品」為核心，從AI工具應用切入，導入A&R實務，引導教師分析業界收歌需求、整合不同曲風並撰寫創作計畫。圖／北流提供

台北流行音樂中心與教育部國教署合作，推動流行音樂教育向校園扎根，並分享第六期「流行音樂種子教師實戰創作營」成果，今年集結國小至高中30名教師，任教領域橫跨音樂、視覺藝術、表演藝術等，接受11小時課程，從A&R創作企劃、AI工具應用到歌曲創作，帶領教師體驗流行樂製作歷程，並將產業知識與創作思維帶回校園。

創作營邀請金曲音樂製作人周岳澄擔任總導師，以「實際完成一首作品」為核心，首日從AI工具應用切入，導入A&R實務，引導教師分析業界收歌需求、整合不同曲風並撰寫創作計畫，再進行分組創作。

次日則聚焦曲風與Beat分析，進一步尋找或生成Beat伴奏，並由專業創作者加入各組協作完成歌曲，最終透過成果發表與現場演出，完整體驗歌曲從企劃、創作到登台呈現的歷程。

除了完成作品，課程也聚焦AI時代創作者的核心能力。周岳澄從A&R思維出發，引導教師釐清作品內容、目標聽眾及風格情緒，並聆聽、分析不同曲風的，從「我覺得好聽」進一步理解「我為什麼喜歡」，建立音樂審美。

周岳澄強調，AI雖能降低創作門檻、提升效率，卻無法取代創作者的選擇與審美；參與教師也認為，當技術門檻降低，更應培養學生的決策力、審美觀與獨特性，讓AI成為創作助力，而非取代創意；也有教師分享，即使加入AI工具協作，最終仍能保有「是自己的歌」的成就感，為未來帶領學生創作提供具體方法。

國教署藝術生活學科中心執行秘書黃美甄表示，過去高中音樂教師多具古典音樂背景，對流行音樂產業與實務相對陌生，與北流合作，將業界實戰經驗帶進教學現場，讓課綱不只是紙上談兵。她觀察，六年來教師從「不敢教流行音樂」，逐漸能將所學帶進課堂、引導學生探索，也回應108課綱素養導向，讓音樂教育及藝術生活跨域應用更貼近生活。

北流董事長梁序倫表示，人才培育不只著眼於產業，也希望從校園扎根；已有教師將流行音樂創作帶進課堂，降低學生創作的門檻，期待透過流行音樂種子教師，鼓勵更多學生探索音樂、勇於創作與表達。

台北流行音樂中心與教育部國教署合作，推動流行音樂教育向校園扎根，今年集結國小至高中30名教師，接受11小時實戰課程。圖／北流提供
台北流行音樂中心與教育部國教署合作，推動流行音樂教育向校園扎根，今年集結國小至高中30名教師，接受11小時實戰課程。圖／北流提供

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