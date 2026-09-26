台積電女工程師投身文壇 高容從歷史小說跨足AI科幻小說

當代台灣的歷史小說作者，高容是耀眼的新秀，作品驚人。如今，高容又跨足進入AI科幻小說，寫出驚艷的作品《美好年代：原罪》。

高容本來是台積電的科技新貴，毅然而然全職投入小說創作，創作出一部接著一部的百萬字的歷史玄幻鉅作，從《殘天闋》、《武唐》，到攀上了巔峰的《十朝》。《穿越臺灣趣歷史3 》作者賴祥蔚教授在書中誇讚每部作品都兼具孫皓暉寫大歷史的嚴謹、金庸刻劃人物的俠骨柔情，以及方白羽開創「元宇宙」歷史的科幻趣味。高容把枯燥的史料轉化為傳奇，在真實歷史的框架下讓歷史人物有了情感，活了過來。

賴祥蔚教授表示，正當各界以為歷史玄幻是高容最擅長的終極領域時，她卻再次展現了令人難以預料的創作野心與雄厚功力。這一次，高容超越歷史框架，寫起具有預言性質的啓示錄。她跳脫了真實歷史的參照框架，跨足「近未來」的科幻、推理與思辨驚悚領域，為廣大的愛書人帶來了一部驚心動魄的全新鉅作——《美好年代：原罪》。

賴祥蔚說，高容在《美好年代：原罪》中展現的思辨深度與劇情反轉，成功開創了華文科幻驚悚推理的新高度，讓人深感高容這次跨域寫出AI啓示錄，是作者與作品共同綻放科幻驚悚推理的巨星光芒。

賴祥蔚在推薦序提到，過去高容寫《十朝》，挑選了五代十國最難寫的人物馮道，在已知的歷史結局中為其翻案，那需要極其深厚的歷史考據功夫。這次在《美好年代：原罪》裡，高容則是憑空創造出一個名為「美好年代」的近未來世界。在這個世界中，97% 的罪案由名為「拉貝爾」（La Belle）的 AI 系統進行精準演算法判決，剩餘 3% 被判定為「道德迷宮」的複雜案件，則交由全民的手機公審投票來決定。這個世界觀的設定看似冰冷、科技感十足，但是高容最厲害的地方，就在於她依然賦予了這個新世界極具「靈魂」的人物刻劃。這部小說的劇情發展，充滿了高密度的轉折，處處都在讀者的意料之外。

高容的歷史小說關心的不是帝王將相，而是天下蒼生，因為在戰亂之中，最痛苦的是百姓。在《美好年代：原罪》這部近未來科幻驚悚小說中，高容關心的核心沒有變，她把對於歷史上「亂世蒼生」的憐憫，轉化為對於未來的「靈魂人性」進行深刻思辨。

小說的結局讓人出乎意料之外。賴祥蔚說，當前的AI社會，越來越依賴人工智能、演算法與網路公審。就在這時，高容用這部思辨驚悚小說、敲響了一記震耳欲聾的警鐘。

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