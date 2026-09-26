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工作獎金難解行政逃亡潮 台教產調查：逾3成行政教師不埋單

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師行政工作獎金。聯合報系資料照
為改善校園「行政大逃亡」，教育部去年底增設教師行政工作獎金。聯合報系資料照

教育部去年底推出「提高兼任行政教師工作獎金」，盼緩解校園行政荒問題，但台灣教育產業工會近日辦理「2026教師節教師意見調查」活動，實際兼任行政的教師中45.5%給予正面評價，但仍有31.6%的行政教師則直接給予負評。

台教產調查指出，教師對行政減量與制度改革的呼聲最高，交叉分析顯示，兼任行政教師對「改善行政制度與工作負荷（18.8%）」及「真正落實學校行政減量（13.2%）」的期待，遠遠超越導師（5.0%）與專任教師（4.4%）。

台教產理事長郭彥成表示，數據反應了「行政荒」的本質從來不是「錢給得不夠」，而是無謂的繁文褥節與無效行政太多。

一名國中教學組長表示，每天光處理調代課、算鐘點費，就把支援教學的心力磨光，每個月底彙整鐘點費，根本就是教學組的噩夢。各類校務行政系統缺乏整合，多數教學組長幾乎只能靠人工作業，但教育主管機關完全有能力整合校務系統，從選課、排課、差勤請假、調代課到鐘點結算，應盡可能做到線上簽核與跨系統勾稽，才能把教師的時間與心力還給教學。

台教產智庫執行長楊逸飛說，現在的學校行政早已質變，中央與地方政府不斷將非教育本業的雜務塞入校園，各種專案計畫、政令宣導、形式主義的評鑑，以及無意義的填報抽查，讓兼任行政教師每天下班後，依然深陷無休無止的表單地獄。

楊逸飛呼籲，希望教育部與各縣市教育局須為學校徹底把關，不應讓學校繼續成為各政府部門政策兌現的提款機，各類非教育業務的跨部會宣導到繁瑣核銷，什麼都要學校扛，導致行政人員工作量不斷攀升，教育部一邊發放微薄的獎金，一邊又層層疊加行政指標，根本不是體貼，而是職務剝削。

台教產呼籲，中央與地方政府應盤點並廢除與教學無關的行政填報、政令宣導與績效指標；教育主管機關更應定期檢討，從源頭終止疊床架屋的專案計畫與成果報告；也應推動校務系統整合，以科技落實實質減量。

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