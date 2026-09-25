調查：逾5成偏鄉師盼全面提升待遇 久任獎金僅治標

教師節將至，台灣教育產業工會今天公布一項網路調查，超過5成的偏遠地區教師，希望全面檢討並提升待遇，現行的久任獎金和留任補助，只能治標不能治本。

9月28日教師節即將到來，台教產發布「2026教師節教師意見調查」結果，在符合偏遠、特偏、極偏學校任教的273名受訪教師中，55.4%將「全面檢討並提升整體待遇」列為當務之急。

另外，有27.3%的偏鄉教師渴望「建立更合理的親師溝通與爭議處理機制」，僅有4.3%關注「久任獎金與留任補助」。

台教產理事長郭彥成指出，這項調查結果提醒政策決策者，偏鄉教育面臨整體待遇的結構性落差、行政資源的匱乏，以及親師爭議處理時缺乏足夠的程序支持等深層制度課題。專案式的補貼多半只能發揮短期緩衝的作用，難以從根本改善偏鄉師資流失。

台教產舉例，現行政府提供偏鄉教師的傷害保險補助，被當作自願從非偏遠地區轉赴偏遠地區服務的獎勵，許多長期待在偏鄉的教師，反而不具資格。宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡指出，宜蘭縣191名偏鄉教師之中，僅有11人符合偏鄉學校傷害險保障範圍。

「難道山崩落石還會挑人砸嗎？」蕭家怡表示，長期深耕、默默奉獻的偏鄉教師，每天冒險通勤，最後卻連基本傷害保險都無法取得。

郭彥成呼籲，政府應將政策重心從「補貼買斷」轉向「長遠營造安心任教的環境」。唯有補齊薪資待遇、交通住宿與全方位安全防護等根本制度，才能讓偏鄉教師感受到對等的尊重與保障，真正留住優秀人才。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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