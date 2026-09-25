資深教師不受偏鄉學校傷害險保障 教團質疑：難道落石會挑人砸？

台教產進行2026教師節教師意見調查，呼籲應完善偏鄉教師的待遇結構、教學環境。宜蘭縣教師職業工會也呼籲，早期到偏鄉服務的教師多不受偏鄉學校傷害險保障，急需政府完善；也有偏鄉教師形容，每當大雨通勤時遇上土石坍方都如同賭運氣。

台教產調查中一名偏鄉資深教師說，長年在偏鄉任職，必須冒著危險在幾十公里的崎嶇山路上通勤，每逢颱風、大雨，遇上土石坍方更是在和老天爺搏運氣，但卻被制度硬生生排除在偏鄉學校傷害保險的門外。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡也說，根據宜蘭縣府資料，全縣191名偏鄉學校教師之中，僅11名教師符合偏鄉學校傷害險保障範圍。

蕭家怡表示，在於早年就到偏鄉服務的教師依法並不受偏鄉學校傷害險保障，僅新進教師給予保障，但「難道山崩落石會挑人砸？」這些長期深耕、默默奉獻的偏鄉教師，每天冒險通勤，卻連基本傷害保險都無法取得。

蕭家怡說，荒謬的制度暴露政府官員坐在辦公室裡的政策想像，跟偏鄉教師每天面對的危險現實，根本是兩回事，政府應針對該批偏鄉資深教師補足權益。

對此，台教產智庫執行長楊逸飛也表示，聯合國教科文組織（UNESCO）在《全球教師報告》中明確建議「應給予交通與住房等實質獎勵，鼓勵有經驗的教師在偏遠及艱苦環境服務」。國際社會都知道，留住資深師資的關鍵是保障生活與安全，反觀教育部現行政策，不僅無視偏鄉教師高昂的通勤與生活負擔，甚至連基本的安全防護都要設門檻，缺乏留住優秀經驗師資的誘因。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

落石 理事長 偏鄉學校 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

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