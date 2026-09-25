僅4.3%偏鄉教師最在意久任獎金 教團籲完善結構性保障

教育部近期將發放偏遠地區學校教師久任獎金，但台教產進行「2026教師節教師意見調查」，但在偏遠、特偏及極偏地區任教的受訪教師（n=273 人）中，僅4.3%將久任獎金與留任補助列為首要期待，絕大多數偏鄉教師仍關注整體待遇結構、教學環境改革。

台教產理事長郭彥成表示，調查結果提醒，偏鄉師資的留任困境並非單靠專案性質的「久任獎金」就能解決。當偏鄉教育面臨待遇結構性落差、行政資源匱乏，以及親師爭議處理時缺乏足夠的程序支持等制度課題時，專案式的補貼多半只能發揮短期緩衝作用，難根本改善偏鄉師資流失與教學現場人力不足的考驗。

台教產調查結果顯示，偏遠地區教師在「Q7制度性教師節禮物」題項中的訴求，與教育部政策存在落差。調查顯示，偏鄉教師的核心期待其實與一般學校無異，高達55.4%的受訪者將「全面檢討並提升整體待遇」列為當務之急，27.3%的偏鄉教師則渴望「建立更合理的親師溝通與爭議處理機制」。

台教產智庫執行長楊逸飛分析，比起買斷式的專案津貼，偏鄉教師其實更期盼回歸教育本質，獲得等性的薪資結構與完善的教學制度安全感。特別是偏鄉學校編制小、行政與教學資源匱乏，教師兼任多職已經是常態，面對親師爭議、校事會議時又缺乏實際的專業諮詢，職業不安全感遠高於都會區教師。

楊逸飛也強調，若僅以獎金作為主要留任手段，卻忽視了人力不足與制度保障匱乏的現實，容易形成「時間一到就想調走」的循環，最終受害的仍是偏鄉學童。

郭彥成呼籲，教育主管機關應正視調查揭露的政策缺口，將政策重心從「補貼買斷」轉向「長遠營造安心任教的環境」。補齊薪資待遇、交通住宿與全方位安全防護等制度，讓偏鄉教師感受到對等尊重、保障，才能真正留住人才。

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