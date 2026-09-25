教團肯定國中校安人力擴增 留才是下一個關卡

行政院會24日通過「校園安全韌性2000」計畫，將國中校安人力擴至2000人。教育團體肯定這項政策，有助於校園專業分工，但也擔心約聘性質的人力，「留才」恐是下一個難題。

行政院會9月24日通過「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將從今年10月起辦理為期3年的校安人力擴充計畫，每年挹注地方政府新台幣12億元，預計將國中校安人力從現在的620人，增加到2000人。

全國教師工會總聯合會（全教總）發布新聞稿，肯定這項政策回應校園安全、學生事務日益複雜的現狀，透過專責人力支援教師。

不過，全教總指出，目前校安人員屬非編制內人員，長期如果要留住人才，應持續改善薪資與勞動條件，並建立完整的專業培訓制度，才能累積實務經驗，以及法律、跨專業合作的能力。

台灣教育產業工會（台教產）理事長郭彥成也透過媒體群組表示，基層教師在面對學生情緒失控、師生或同儕突發衝突時，必須一邊維持班級秩序，一邊單打獨鬥處理危機，往往身心俱疲。專責校安人力確實能為第一線教師提供即時支援。

然而，郭彥成提醒，校安工作須長期面對高壓的衝突環境、藥物防制與霸凌應變，若缺乏穩定的職涯保障和留任措施，極易產生「高流動率」。建議逐步納入學校正式編制，才能真正留住專業人才。

全教總和台教產也都提到，這一波是國中的人力增補，現今校園暴力年齡層下探，國小也應比照增加校安人員，才能建構起親師生都安心的校園防護網。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

國中 校安 人力 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往