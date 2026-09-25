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全國成立247教保人員社群 共學提升幼教品質

中央社／ 台北25日電
教育部25日表示，宜蘭縣成功國小附幼參與「教保服務人員專業發展社群計畫」，一同思考如何改善教學環境，透過「減色、減雜、減亂」的空間理念，營造兼具美感與教育功能的學習環境，並將共學成果轉化進美感教育的課程中。（教育部提供）中央社
教育部25日表示，宜蘭縣成功國小附幼參與「教保服務人員專業發展社群計畫」，一同思考如何改善教學環境，透過「減色、減雜、減亂」的空間理念，營造兼具美感與教育功能的學習環境，並將共學成果轉化進美感教育的課程中。（教育部提供）中央社

有別於聽課參加講習，教育部近年鼓勵教保服務人員成立「專業發展社群」，以小團隊方式共學和分享經驗，增進人員專業成長、提升幼教品質，114學年度全國共成立247個社群。

教育部國民及學前發展署今天發布新聞稿，自110學年度起推動的「教保服務人員專業發展社群計畫」，透過經驗分享、實務對話及專業回饋，促進教保服務人員專業成長。

宜蘭縣羅東鎮成功國小附幼團隊一同思考如何改善教學環境，透過「減色、減雜、減亂」的空間理念，營造兼具美感與教育功能的學習環境，並將共學成果轉化進美感教育的課程中。

基隆市中正區中正國小附幼團隊，則是從多元角度檢視教學盲點，協助老師解決實務現場問題。成員彼此交流教學鷹架策略與提問技巧，從中修正教學方向，並透過相互觀摩建立穩定的共學氛圍。

教育部表示，將持續支持各縣市政府依地方特色及需求，辦理多元交流活動，讓更多教保服務人員看見不同社群的實踐經驗，共同打造優質的幼兒學習環境。

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