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新北鮮奶幸福周小確幸 因這原因推出限時一周加碼1瓶

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市「鮮奶幸福周」於9月28日至10月4日推出限時一周加碼活動，當周每人最多兌領2瓶。圖／新北教育局提供
新北市「鮮奶幸福周」於9月28日至10月4日推出限時一周加碼活動，當周每人最多兌領2瓶。圖／新北教育局提供

為響應「世界學校乳品日（World School Milk Day）」，新北市「鮮奶幸福周」於9月28日至10月4日推出限時一周加碼活動，符合資格的2歲幼兒至國中生，除原有每周1瓶乳品外，可再加碼兌領1瓶，當周每人最多兌領2瓶。新學年並新增「新北校園通APP」數位條碼兌換功能，學生除持數位學生證外，也能透過APP前往指定通路兌領，讓每週補充乳品更加便利。

教育局表示，「鮮奶幸福周」推動以來獲得家長及學生熱烈響應，累計乳品兌換量已突破600萬瓶。此次結合世界學校乳品日推出「鮮奶再加1」活動，希望透過一週加碼，鼓勵孩子規律攝取乳品，從日常飲食補充成長所需的鈣質及蛋白質。

為減少學生忘記攜帶數位學生證而無法兌領的情形，新學年自8月31日起，兌領方式進一步擴充至「新北校園通APP」。學生或家長只要開啟校園通APP出示數位條碼，即可至指定通路兌領乳品，實體卡片及APP條碼均可使用，提供親子更多元、彈性的選擇。

限時加碼活動期間，符合資格的幼兒及學生完成當周原有乳品及加碼乳品共2瓶兌領後，系統將自動納入抽獎名單，有機會獲得限量200個「鮮奶娃娃」。教育局提醒，加碼乳品僅限9月28日至10月4日兌領，逾期視同放棄，系統不予補發，請家長及學生把握活動時間。

教育局強調，新北推動「鮮奶幸福周」不僅供學童乳品，更希望將健康飲食融入孩子的日常生活。未來將持續蒐集使用意見，優化數位兌領服務及通路便利性，讓每一位孩子都能在成長路上，獲得看得見、喝得到的健康支持。

新北市「鮮奶幸福周」於9月28日至10月4日推出限時一周加碼活動，當周每人最多兌領2瓶。圖／新北教育局提供
新北市「鮮奶幸福周」於9月28日至10月4日推出限時一周加碼活動，當周每人最多兌領2瓶。圖／新北教育局提供

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