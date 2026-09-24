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台北當代館邀大眾捉迷藏 挖掘城市中的藝術品

中央社／ 台北24日電
台北當代藝術館2026年街區藝術計畫「是誰躲起來了？」25日將登場，以捉迷藏視角邀請大眾挖掘城市中的藝術品，圖為參展藝術家邱翊琪導覽作品。（台北當代藝術館提供）中央社
台北當代藝術館2026年街區藝術計畫「是誰躲起來了？」25日將登場，以捉迷藏視角邀請大眾挖掘城市中的藝術品，圖為參展藝術家邱翊琪導覽作品。（台北當代藝術館提供）中央社

途經草叢與樹木撞見的變異植物、突然出現在路邊的奇幻箱體，種種出沒於日常場域的變化，明天起將隨台北當代館街區藝術計畫登場，邀請民眾挖掘躲進台北城市藝術品

台北當代藝術館2026年街區藝術計畫「是誰躲起來了？」由長期關注地方生活與城市記憶的賴佩君擔任策展人，邀請呂妙盈、林育正、邱翊琪、施姵伃＆尹邦倫、羿禃、陳依慧6組藝術家，將創作藏進公園、書店、老店、旅店、戲院與商場等日常場域。

賴佩君今天表示，相較於走進美術館「觀看」作品，街區藝術計畫更像是在城市裡與藝術「遇見」，這些作品不只為熟悉藝術的觀眾而存在，也期待每一位行經街區的人，都有機會在不經意間與創作相遇，從一次偶然的發現產生好奇，進而走得更遠，看看下一個轉角還躲著什麼。

像是林育正的「吾棲於此，無所棲」系列作品，創造一群棲伏於書頁、植栽與電箱間的「寄居者」，這些從縫隙探出身影的無名生物，揉合街區產業記憶、都市基礎設施與暫時居住的意象，在書店、公園與旅宿空間的角落短暫棲身，映照都市生活中漂流與寄居的狀態。

邱翊琪的「樹棲生物」與「小怪物」則取材自苔蘚、蕨類與菌絲等微小生命，將其放大為介於植物、器官與異生物之間的形態，以蒲公英希望基地的老樹、花圃與菜園為棲地，彷彿從樹幹與樹洞間悄然長出奇幻生物，待觀眾挖掘。

街區以外，當代館與建成國中館校合作計畫邁入第19年，由藝術家崔廣宇協同建成國中老師張巧明、陳仰德與費天帥，帶領九年級全體學生從校園與生活經驗出發，也將藝術融入生活，將考試、營養午餐、制服材質等日常題材轉化系列短影音，重新發現習以為常卻容易被忽略的生活細節。

台北當代藝術館2026年街區藝術計畫「是誰躲起來了？」明天起將在台北當代館鄰近場域登場至11月22日。

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