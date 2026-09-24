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校事會議精進方案雙十節前出爐 教育部次長：一定讓現場有感

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（右）表示，教育部預計10月10日前公布校事會議精進方案。記者柯美儀／攝影
教育部次長張廖萬堅（右）表示，教育部預計10月10日前公布校事會議精進方案。記者柯美儀／攝影

校事會議因投訴門檻低，引發校園濫訴爭議。立法院今年7月退回校事會議相關辦法，隨著修法期限將近，外界關注教育部將如何調整現行制度。教育部次長張廖萬堅表示，教育部預計10月10日前公布精進方案，一定會讓教育現場有感。

根據現行教師解聘、不續聘辦法規定，學校收到檢舉後須受理並進行分流，然而由於解聘辦法未明確訂定「小案免進校事會議」門檻，而是由學校自主判斷案件性質，導致無論大小案件，仍有可能進入校事會議程序。

張廖萬堅受訪時表示，此次方案的精進方向之一，是將部分案件授權學校以行政協助方式處理，目前這方向各團體大致都能接受。

張廖萬堅說，教育部持續研擬改善措施，1月修正相關辦法後，現行制度已有改善，進入校事會議的案件已減少到不到500件。他也說，可以理解教師團體希望廢除校事會議，部長鄭英耀也曾提到，如果校園親師生逐步恢復信任關係，可以考慮讓校事會議退場，轉向其他方式。

張廖萬堅表示，教育部已邀集家長、教師團體及公協會討論，研擬精進方案，預計10月10日前公布；方案實施後，也會持續與相關團體討論，研議後續改革細節，一定會讓教育現場有感。

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