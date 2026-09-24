唐獎得主索羅門獲台師大名譽博士 勉找出能解的問題

第7屆唐獎永續發展獎得主蘇珊．索羅門（Susan Solomon），近日獲頒台師大名譽博士學位。她勉勵學子面對氣候變遷，不應只看到問題的巨大與困難，也要持續尋找「能解的問題」。

台灣師範大學今天發布新聞稿，索羅門於本月23日正式獲頒名譽理學博士學位，表彰她長期投入大氣化學、臭氧層保護與氣候科學研究，以及以科學研究促成國際環境治理、守護人類福祉的深遠貢獻。

索羅門最具代表性的研究貢獻，是1986年至1987年擔任國家南極臭氧探險隊計畫首席科學家，透過關鍵觀測與分析，提出氟氯碳化物（CFCs）與南極臭氧洞之間的重要科學證據，成為後續「蒙特婁議定書」制定的重要科學基礎。

索羅門獲頒名譽博士後，也在台師大發表專題演講，以自身參與臭氧層研究的經驗為例，回顧科學家如何從一項看似遙遠、甚至令人感到無力的全球環境危機，逐步透過科學研究、社會參與、產業轉型與國際政策合作，找到具體可行的解決方案。

索羅門期許年輕世代面對氣候變遷與環境問題時，不應只看到問題的巨大與困難，更要持續尋找「能解的問題」，從科學證據出發，展現如同登陸月球般的決心，結合社會力量與實際行動，為環境帶來改變。

索羅門指出，環境問題要能真正被解決，至少需要幾項重要條件，包括問題必須與人類生活切身相關；能夠透過科學證據被理解與感知；同時也必須存在可行的實際解方。

她以南極臭氧洞為例，科學家就是透過地面觀測、衛星、探空氣球、電腦模擬等多種方法，逐步釐清臭氧耗損的化學機制，讓原本難以理解的全球環境問題，轉化為清楚且具有科學證據支持的公共議題。

台師大校長宋曜廷表示，索羅門的研究不僅深化人類對大氣環境的理解，更讓世人看見，科學發現如何進一步影響公共政策、促成國際合作，共同面對全球環境挑戰。

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