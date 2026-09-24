教師節前夕教育部擴增校安人力 全教總點2關鍵：不能只靠增加人數

教師節即將到來，教育部今日公布「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，穩定教學現場支持人力。全國教師工會總聯合會認為，擴大投入校安人力，是改善校園安全支持系統的重要一步；不過，建立健全的校園安全防護網，不能只靠增加人數，更需要穩定的人力，合理的勞動條件與專業的制度設計就是關鍵。

針對校園安全問題，全教總主張，校園安全與學生輔導管教是不同的專業任務，校園需要具備衝突處理及校園安全專業知能的專責人力；昨日於公布縣市長選舉教育政見的記者會中，也再次強調建構學校安全防護網的重要性，教育部此次明確將校安人力定位為支援學校及教師、協助處理校園安全與學生事務，有助校安專責人力的建立。

全教總說，校安人力須承擔學生重大事件、衝突處理、校園危機應變等高壓且具專業性的任務。目前這些人員屬非編制內人員，長期而言，為吸引並留住人才，建議教育部應持續改善其薪資與勞動條件，並建立完整的專業培訓制度，讓校安人員能夠累積經驗，精進法律實務及跨專業合作等知能。

教育部這次計畫以國中為主要對象，全教總認為，確實有政策上的急迫性，但國小校園同樣有安全需求，尤其許多國小高年級學生在身心發展、同儕衝突及行為表現上，與國中階段十分相近。因此，建議教育部未來應逐步盤點國小的實際需求。

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