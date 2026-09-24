國中校安人力增至2000人 薪資3.6萬起跳、零經驗進用先受訓2周

教育部今宣布，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人。教育部次長張廖萬堅、國教署長彭富源受訪時表示，校安人力薪資比照學創人力，每月約3.6萬至4.7萬元，地方政府可依實際情況評估調整。

該計畫每年挹注地方政府12億元，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。

張廖萬堅表示，若是過去已有相關工作經驗的人員，例如退休教官，會是校安人力的優先人選，訓練時間為1周；若是一般大學畢業生，訓練時間則為2周，取得證書後，也會鼓勵學校進用。

彭富源補充，沒有相關經驗或資格，也可以先進用，進用後再持續接受訓練；年度內也會安排回流及持續性訓練，並透過個案研習進行討論。

針對校安人力薪資待遇，彭富源表示，薪資比照學創人力，每月約3.6萬至4.7萬元，地方政府可依實際情況評估調整；另每人最高補助80萬元，包含加班費、年終獎金、勞工退休金及全民健保等支出，再依各地方政府財力級次提高補助。

不過，退休人員投入校安工作可能涉及退休金領取問題，若薪資超過基本工資，月退俸可能遭停發，影響任職意願。張廖萬堅表示，目前地方學校可透過加班費方式增加待遇，每月至少支給20小時加班費，計算後薪資可接近5萬元，整體而言人員接受度尚可；私立學校則沒有相關限制。

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