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AI進校教師憂增負擔 教育部盼AI能當助教

中央社／ 台北24日電

教師團體憂心AI課程進入校園，可能增加教師負擔，建議成立專責組織，由專責教師教導學生。教育部次長劉國偉表示，正發展「教育型AI」，提升中小學教師應用AI教學的專業能力，盼AI能當助教協助老師減壓。

民進黨立委張雅琳、范雲今天與教師團體召開座談會，聚焦AI進入校園，政府如何補上制度與資源，避免增加教師的負擔。

張雅琳提到，根據親子天下2025年調查，有92%的學生使用過AI，卻有近半數不知道AI可能會提供錯誤答案，在孩子知識不足的情況下，可能會全然接受錯誤資訊，若使用低價的中國AI，可能讓他對「台灣到底是誰的」有錯誤認知。

范雲表示，第一線教師已承擔很多責任，AI進入校園應幫老師減壓，而非增加負擔，政府應建立清楚的AI素養教育架構，涵蓋資安、著作權與倫理規範，並提供老師直接使用的教材與工具。

劉國偉表示，教育部提出「AI人才培育方舟計畫」，從今年起規劃未來4年的推動期程，發展適用全年齡、具有台灣主權的「教育型AI」，目標提升中小學學生的AI素養與學習成效，以及中小學老師應用AI的教學專業能力。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，教育部應成立專責組織，由專責教師開發教材，並由他們直接或間接教導學生，不應期待「我只要教老師，老師就可以教學生」，因為老師在已經承擔相當多工作。

面對教師團體的質疑，劉國偉表示，理解一線教師的焦慮與抗拒，教育部推動AI教育目的是幫助老師減量、減壓，讓AI能當老師的助教，未來也會公告中小學教師教學創新行動計畫。

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教育部 教師 范雲

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