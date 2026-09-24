行政院提12億擴充校安人力 桃園蘇俊賓籲資源分配別只看數字

行政院會今討論「強化校園安全韌性2000-充實全國國中校安人力計畫」，預計三年內挹注12億元將校安人力擴充至2000人，協助校園秩序維護工作。桃園副市長蘇俊賓對計畫持正面態度，但他認為許多執行工作有待落實。

蘇俊賓表示，現階段除了編列預算之外，最重要的缺口教育培訓不足、人力配置失衡及高風險環境留不住人才，呼籲相關計畫不要單純用學生人數來分配員額，應該考量相對的校安負擔，並設計對應的薪資結構，提供專業訓練以及協助適當的轉介處理途徑，以提升國中校園安全 。

蘇俊賓以桃園市國中校安人力為例，每人平均要服務近2000位學生，的確有迫切人力缺口，但目前全國皆採「先用後訓」機制，不見得可以因應第一線教育現場的複雜情境。他表示，先用後訓的做法是去年的權宜之計，今年重點應該是補足訓練能量，協助各校除了聘到人，也要聘到有專業能力的人。

蘇俊賓也建議，暴力與偏差行為的校安通報數逐年增加，目前一年已破3萬件，但校園風險其實有客觀指標可以參考，每個學校的校安通報次數與環境複雜度也不同，應避免齊頭式的分配讓有限的人力無法發揮最好的效果。否則，工作負擔高的學校，即便聘到人，也不見能夠久任。

根據以往的經驗，校安通報風險高的學校，通報數量甚至高於平均值的7倍，這類的學校如果因為學生總人數未達門檻，只分到一個校安人力，對於學校和導師的幫助非常有限，建議中央應授權地方有彈性來依據各校通報數來適度增加校安人力，平衡壓力負荷，否則負擔越重的學校越無法留住人才，將造成惡性循環。

另外，蘇俊賓也提到校安負擔繁重的學校往往是年資較淺、經驗不足的輔導能量支持，細究原因，不外乎工作繁重造成人力不穩定，演變成惡性循環，建議教育部可比照偏遠教師久任獎金的機制，針對高需求的學校，除了編制增加外，也設計出有誘因留才的薪資結構，或採取提高加給的方式來穩定人才。

蘇俊賓指出，校安事件所需專業涉及生理、心理或情緒，個案所需專業不盡相同，更不能單靠學校。桃園從前年開始，已經開始針對幾個重點學校加派人力，針對可能發生事故的校內外熱點及高風險族群，也有掌握風險與轉介輔導機制，中央可以參考。

教育部國民及學前教育署長彭富源回應，教育部將參採並保留適當的彈性配置；行政院長卓榮泰也說，校安人員需要高度的專業培訓，配置也需精準設計，以及包含對應的薪資結構等，請教育部再與各地方政府密切討論研議。

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