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卓榮泰：擴大全國國中校安人力計畫 校安人力3年增至2千人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰24日在行政院會聽取教育部「強化校園安全韌性2000–充實全國國中校安人力計畫」報告後表示，為完善校園安全支持體系，做到「學校有人力協處、教師有人員支援、學生有及時保護」目標，教育部規劃自2026年10月1日起至2029年7月31日止，擴大辦理「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，中央每年將挹注12億元，預計涵蓋全國966所公私立國中，校安人力將從620人逐年增至2,000人。

卓榮泰表示，教育部為完善教師福利與工作支持，自2025年起陸續調升導師職務加給、特教職務加給及教師鐘點費，同時亦增訂教師兼任行政工作獎金，發放偏遠地區校長及教師「久任獎金」鼓勵留任，並擴大傷害保險適用範圍，提供偏遠地區教師支持。

卓榮泰指出，鑑於校園安全工作日益增加，為強化校園安全、減輕教師負擔，教育部自2025學年度起補助地方政府增置校安人力，2026學年度起納入完全中學國中部，預計自2026年10月1日起至2029年7月31日止，以三年時間擴大辦理「校園安全韌性2000–充實國民中學校安人力計畫」，中央每年將挹注12億元，預計涵蓋全國966所公私立國中，校安人力將從620人逐年增加到2,000人，其中6班以下學校配置1人、7至36班配置2人、37班以上配置3人。

卓榮泰提到，本項計畫共有三項預期效益，包括：第一，提供教師支援，協助行政工作與突發危機處理，讓教師能專注於教學及教育輔導；第二，及時保護學生，當校園發生緊急事件時，及時應變並維護學生安全，防止校園意外擴大；第三，強化校園安全，防制校園霸凌及藥物濫用，協助校園巡視與秩序維護，建構校園安全防護網。

卓榮泰請教育部會同地方政府推動本計畫，同時也感謝地方政府支持，共同妥善運用中央挹注資源，依計畫落實人力配置及相關工作，持續檢視執行成效與政策效益，適時檢討精進，確保政策資源能發揮實質效益，務必做到「學校有人力協處、教師有人員支援、學生有及時保護」，以完善校園安全支持體系。

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