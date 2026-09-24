月薪3.6萬元起跳！國中校安人力將擴至2千人 兩類人才受歡迎

行政院會今天通過「校園安全韌性2000」計畫，將國中的校安人力從現行的620人擴至2000人。教育部表示，薪資將比照學務創新人力，約3.6萬元到4.7萬元，縣市可再加碼。

行政院會今天通過「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將從今年10月起辦理為期3年的校安人力擴充計畫，每年挹注地方政府12億元，預計將國中校安人力從現在的620人，增加到2000人。

教育部次長張廖萬堅、國民及學前教育署長彭富源今天稍晚接受媒體聯訪指出，中央政府是一名人力一年補助80萬元設算（包含加班費、退休金、勞健保等），再依照縣市財力等級和地方政府分攤經費。

對受聘的校安人員來說，月薪會比照學務創新人力，依照年資條件等有不同的級距，約3.6萬元到4.7萬元左右，各縣市可自行加碼。

學校聘請校安人員，退休軍警、教官最受歡迎，但薪資若超過基本工資，月退俸會被停發，影響任職意願。張廖萬堅表示，就他了解，現行制度下可運用加班費等方式彈性調整；另外如果是任職於私校，就不會有停發月退俸的問題。

校安人員的工作包括提供教師資源、校園緊急事件即時應變、防制校園霸凌和藥物濫用等。張廖萬堅表示，會提供增能研習，如果是有擔任過教官等職務的人員，約須訓練1周；沒有相關經驗的、大學剛畢業的人員，則要訓練2周，藉此熟悉校園事務。

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