批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

全台教師荒延燒，民民眾黨批評教育部卻將責任推給地方，無視第一線教育現場困境。竹北市長參選人邱臣遠、花蓮市長參選人戴于文等今提出教育政見，呼籲教師薪資應比照最低工資設審議制、重新思考校事會議存廢、穩定正式教師員額、及行政減壓等4大解方，讓老師留得住、學生安心學。

民眾黨今日舉辦「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會，除邱臣遠、戴于文等人出席外，新竹市東區市議員宋品瑩、桃園市平鎮區議員參選人吳正吉也出席。

戴于文表示，代理教師早已是花蓮教育現場不可或缺的重要力量，學校若長期依賴短期聘任，就須解決師資穩定與教師留任問題。他主張從改善教師待遇、減輕行政負擔著手，中央應建立透明合理的教師調薪，與超鐘點費檢討機制，同時增加專職行政人力，讓教師回歸教學本務；地方也應建立師資缺額與留任追蹤制度，定期公開各校、各科缺額及招募進度，掌握師資需求。

戴于文說，市公所雖無法直接決定教師聘任與薪資，但可以與縣府及學校合作，整合住宿、通勤資訊，並提供心理支持、法律諮詢等資源，並盤點社區資源、強化課後照顧。

邱臣遠表示，竹北是少數就學人口持續成長的城市，15歲以下人口占比超過兩成，教育需求仍在增加，因此竹北面對的不是單純「學生變少」，而是學校持續增加、師資能不能跟得上。地方政府不能只等待中央解決問題，過去擔任新竹市代理市長期間，他曾編列近6千萬預算，開放合格代理教師職前年資提敘；未來若擔任竹北市長，將持續推動代理教師待遇及行政支持，也將推動國中小「一校一條」安全通學廊道，讓老師專心教學、孩子安心上學。

台北市教育局前局長曾燦金說，當前教育現場已出現教師荒、行政荒、校長荒及校事會議之亂「三荒一亂」的危機，教師荒不只是待遇問題，更反映師資培育、養成與留任制度都已出現斷層，中央與地方應提出至少8到10年的長期師資政策，重新檢討教師法、教育人員任用條例及師資培育法的制度銜接，逐步增加公費教師名額；面對爭議不斷的校事會議制度，他主張「先關機至少一年」，全面檢討制度設計與程序，重建校園信賴關係。

台灣教育產業工會副秘書長楊逸飛則說，當前教育現場是「荒唐的荒、慌張的慌、荒漠的荒」。教師是教育的基石，但長年以來調薪機制不透明，不僅缺乏明確指標，教師待遇往往掌握在執政者手中；此外，教師的加班費與補休保障相較其他勞動者也長期不足，經常陷入看得到吃不到困境。

楊逸飛強調，若政府真的重視教育，就不該只要求教師持續承擔責任，而應從待遇、工時及制度參與等面向，給第一線教師真正的支持。

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