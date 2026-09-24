嘉義市教師節表揚208名教師 黃敏惠：明年敬師禮金規畫提高至2000元

嘉義市政府今天舉行教師節表揚大會，表揚208名教師及4名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，今年已提高至1500元的敬師禮金，明年規畫再加碼至2000元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。

「嘉義市115年教師節表揚大會」今天在垂楊國小舉行，黃敏惠頒獎表揚獲獎教師，並恭賀獲教育部師鐸獎的學生輔導諮商中心主任林秀香及民生國中教師蔡邦居。

黃敏惠表示，教育是希望工程，每名教職員的投入都影響孩子未來，市府除今年將敬師禮金提高至1500元，明年規畫再增至2000元，也從人力及授課負擔著手改善教育現場。

市府表示，115學年度增聘155名教育夥伴，並調降導師及兼任行政教師授課節數，提高課後輔導及寒暑假授課鐘點費。國小教師員額由每班1.65名提高至1.7名，預計116學年度再提高至1.8名；國中則由每班2.2名提高至2.5名。

此次獲師鐸獎的林秀香投入教育逾40年，歷經6所學校，長期投入學生輔導工作；蔡邦居則深耕資訊科技與AI教學，同時帶領校內排球隊訓練，陪伴學生挺進全國乙級決賽。

教育處長郭添財表示，市府持續改善教育環境，包括推動師生平板政策及免費學童午餐等措施。

今年表揚對象包括35名特殊優良教師、149名資深優良教師、22名優良代理教師及4名優良教保服務人員，資深優良教師中有2人服務年資達40年。

市長黃敏惠頒發獎狀給獲獎教師，市府今年共表揚208名教師。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府舉行教師節表揚大會，市長黃敏惠市長頒獎表揚40年資深優良教師。圖／嘉義市政府提供

市長黃敏惠頒獎表揚民生國中獲獎教師，肯定長年投入教育工作。圖／嘉義市政府提供

嘉義市教師節表揚大會今天在垂楊國小舉行，208名獲獎教師及4名優良教保服務人員接受表揚。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今年敬師禮金提高至1500元，市長黃敏惠並宣布明年規畫提高至2000元。圖／嘉義市政府提供

嘉義市教師節表揚大會表揚特殊優良、資深優良及代理教師等教育夥伴。圖／嘉義市政府提供

嘉義市教師節表揚大會登場，獲獎教師接受表揚並合影留念。圖／嘉義市政府提供

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