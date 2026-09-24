嘉義市教師節表揚208名教師 黃敏惠：明年敬師禮金規畫提高至2000元

嘉義市政府今天舉行教師節表揚大會，表揚208名教師及4名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，今年已提高至1500元的敬師禮金，明年規畫再加碼至2000元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。
「嘉義市115年教師節表揚大會」今天在垂楊國小舉行，黃敏惠頒獎表揚獲獎教師，並恭賀獲教育部師鐸獎的學生輔導諮商中心主任林秀香及民生國中教師蔡邦居。
黃敏惠表示，教育是希望工程，每名教職員的投入都影響孩子未來，市府除今年將敬師禮金提高至1500元，明年規畫再增至2000元，也從人力及授課負擔著手改善教育現場。
市府表示，115學年度增聘155名教育夥伴，並調降導師及兼任行政教師授課節數，提高課後輔導及寒暑假授課鐘點費。國小教師員額由每班1.65名提高至1.7名，預計116學年度再提高至1.8名；國中則由每班2.2名提高至2.5名。
此次獲師鐸獎的林秀香投入教育逾40年，歷經6所學校，長期投入學生輔導工作；蔡邦居則深耕資訊科技與AI教學，同時帶領校內排球隊訓練，陪伴學生挺進全國乙級決賽。
教育處長郭添財表示，市府持續改善教育環境，包括推動師生平板政策及免費學童午餐等措施。
今年表揚對象包括35名特殊優良教師、149名資深優良教師、22名優良代理教師及4名優良教保服務人員，資深優良教師中有2人服務年資達40年。
因應近年國民中學校園安全、學生偏差行為預防及輔導管教等工作日益增加，教育部表示，為進一步強化國民中學第一線校園安全及學生事務工作量能，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。
一年一度的教師節即將到來，教育部統計，全台有高達614名代理教師缺額，其中台北市缺98人高居全台之冠，人力不足導致現任教師硬扛，負擔愈加沉重。1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」，9成受訪者感受教師人力不足，1111人力銀行就有3萬8千個與教育相關職缺。
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行政院長卓榮泰24日在行政院會聽取教育部「強化校園安全韌性2000–充實全國國中校安人力計畫」報告後表示，為完善校園安全支持體系，做到「學校有人力協處、教師有人員支援、學生有及時保護」目標，教育部規劃自2026年10月1日起至2029年7月31日止，擴大辦理「校園安全韌性2000...
全台教師荒延燒，民民眾黨批評教育部卻將責任推給地方，無視第一線教育現場困境。竹北市長參選人邱臣遠、花蓮市長參選人戴于文等今提出教育政見，呼籲教師薪資應比照最低工資設審議制、重新思考校事會議存廢、穩定正式教師員額、及行政減壓等4大解方，讓老師留得住、學生安心學。
嘉義市政府今天舉行教師節表揚大會，表揚208名教師及4名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，今年已提高至1500元的敬師禮金，明年規畫再加碼至2000元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。
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