教師缺工亮紅燈！9成受訪者感受教師人力不足 3.8萬個教職缺口

一年一度的教師節即將到來，教育部統計，全台有高達614名代理教師缺額，其中台北市缺98人高居全台之冠，人力不足導致現任教師硬扛，負擔愈加沉重。1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」，9成受訪者感受教師人力不足，1111人力銀行就有3萬8千個與教育相關職缺。

近年頻傳教師缺額、代課教師難尋，人力不足已成為影響教育品質的重要隱憂，1111人力銀行調查指出，有高達90.1%受訪者認為目前台灣存在教師人力不足問題，其中60.9%「非常同意」、29.2%「同意」；另有84.1%受訪者表示，身邊親友或同事曾遇過學校有教師缺額，甚至代理、代課教師招不到人的情況，顯示教師缺工已非個別學校招不到老師，而是普遍存在的既定事實。

1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達３萬8千筆與「教育」相關的工作機會，年增7.6%，開出的職缺從學齡前教育橫跨到高等教育，包括幼教老師、教保員、特教老師、代課老師、補習班老師、大學專任教師等。

調查進一步發現，當教師人力不足時，擔心會出現的影響則有「導師工作量變大，影響教學品質」78.1%，「頻繁更換新老師，孩子需要重新適應」56.5%以及「上課內容無法銜接，學習效果可能變差」39.4%。

調查顯示，有3成3受訪者坦言曾經要求老師處理孩子的個別化需求。而究竟教育現場該不該滿足家長各式各樣的特殊需求？調查直指，最應該被拒絕的狀況首推「希望老師要求全班配合孩子的特殊需求」43.9%、「要求老師即時回覆孩子的在校所有狀況」41.4%以及「希望老師提供課後額外輔導或個別照顧」36.5%。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，教師缺工與產業缺工最大的不同，在於教師工作具有高度「連續性」，當缺額長期無法補足，不只是教學工作量增加，更會直接影響學生學習狀態與班級經營，尤其帶班導師要負責教學、行政工作、學生輔導與親師溝通等多重任務，當缺額無法及時補上，長期堆疊現職教師工作量，也可能讓懷抱教學熱忱的人卻步教育現場，形成「更難招募」的惡性循環。

莊雨潔分析，國中生開始面臨高強度的課業競爭、同儕關係以及自我認同，老師除了負責教學，還必須處理學生情緒、行為偏差、人際衝突和親師溝通，且公立國中老師不只要「把課教完」，還要兼顧學習落差、成績表現、補救教學，班級的學生程度落差大，教師需要花費更多心力輔導，尤其進入九年級，要面臨會考、升學及志願選填等議題，更讓教師承擔額外的輔導與溝通責任。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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