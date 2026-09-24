校安人力將增至2千 教育部每年挹注12億

政府要3年讓全台國中校安人力增加到2千人，協助處理班級衝突！教育部24日宣布「強化校園安全韌性2000」計畫，預期將校安人力從620人在3年內增加到2千人，並增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，預計經費每年12億、全國共有966所國中受惠。

處理班級突發衝突

教育部國教署署長彭富源指出，教育部已自114學年度起補助地方政府增置校安人力517人，並自115學年度起納入完全中學國中部，校安人力已增加至620人。

為因應校園安全及學生事務工作對即時處理及第一線支持人力之需求，教育部自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2千人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，以穩定教學現場支持人力。

966所國中受惠

為支持學校儘快進用專責人力，教育部依各地方政府財力級次補助比率提高至86%至90%，教育部每年將挹注12億元，全國共有966所國中受惠。國中校安人力係為支援學校及教師，協助處理校園安全、學生事務等工作，依班級數遞增置1至3人：6班以內增1人、6到37班增2人、37班以上增3人。

由於行政院曾表示要增設校安的「第5級保全」，媒體詢問這次計畫是否就是要增設「第5級保全」？教育部次長張廖萬堅表示，「第5級保全」是針對關鍵基礎設施增設的保安人力，並非此次「強化校園安全韌性2000」計畫的「校安人力」。

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