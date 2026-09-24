快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

校安人力將增至2千 教育部每年挹注12億

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
教育部24日宣布3年要增設校安人力至2千人。圖／直播截圖
教育部24日宣布3年要增設校安人力至2千人。圖／直播截圖

政府要3年讓全台國中校安人力增加到2千人，協助處理班級衝突！教育部24日宣布「強化校園安全韌性2000」計畫，預期將校安人力從620人在3年內增加到2千人，並增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，預計經費每年12億、全國共有966所國中受惠。

處理班級突發衝突

教育部國教署署長彭富源指出，教育部已自114學年度起補助地方政府增置校安人力517人，並自115學年度起納入完全中學國中部，校安人力已增加至620人。

為因應校園安全及學生事務工作對即時處理及第一線支持人力之需求，教育部自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2千人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，以穩定教學現場支持人力。

966所國中受惠

為支持學校儘快進用專責人力，教育部依各地方政府財力級次補助比率提高至86%至90%，教育部每年將挹注12億元，全國共有966所國中受惠。國中校安人力係為支援學校及教師，協助處理校園安全、學生事務等工作，依班級數遞增置1至3人：6班以內增1人、6到37班增2人、37班以上增3人。

由於行政院曾表示要增設校安的「第5級保全」，媒體詢問這次計畫是否就是要增設「第5級保全」？教育部次長張廖萬堅表示，「第5級保全」是針對關鍵基礎設施增設的保安人力，並非此次「強化校園安全韌性2000」計畫的「校安人力」。

【更多精采內容，詳見

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

校安 人力 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國中校安人力增至2000人 教育部每年挹注12億、966校受惠

沙崙國際高中「四部一體」 教團指教師員額、行政編制均不足

沙崙國際高中教師、行政人力疑不足 教育局：依規配置「不會少給」

穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

相關新聞

國中校安人力增至2000人 教育部每年挹注12億、966校受惠

因應近年國民中學校園安全、學生偏差行為預防及輔導管教等工作日益增加，教育部表示，為進一步強化國民中學第一線校園安全及學生事務工作量能，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。

教師缺工亮紅燈！9成受訪者感受教師人力不足 3.8萬個教職缺口

一年一度的教師節即將到來，教育部統計，全台有高達614名代理教師缺額，其中台北市缺98人高居全台之冠，人力不足導致現任教師硬扛，負擔愈加沉重。1111人力銀行「全台教師缺工現況調查報告」，9成受訪者感受教師人力不足，1111人力銀行就有3萬8千個與教育相關職缺。

月薪3.6萬元起跳！國中校安人力將擴至2千人 兩類人才受歡迎

行政院會今天通過「校園安全韌性2000」計畫，將國中的校安人力從現行的620人擴至2000人。教育部表示，薪資將比照學務...

卓榮泰：擴大全國國中校安人力計畫 校安人力3年增至2千人

行政院長卓榮泰24日在行政院會聽取教育部「強化校園安全韌性2000–充實全國國中校安人力計畫」報告後表示，為完善校園安全支持體系，做到「學校有人力協處、教師有人員支援、學生有及時保護」目標，教育部規劃自2026年10月1日起至2029年7月31日止，擴大辦理「校園安全韌性2000...

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

全台教師荒延燒，民民眾黨批評教育部卻將責任推給地方，無視第一線教育現場困境。竹北市長參選人邱臣遠、花蓮市長參選人戴于文等今提出教育政見，呼籲教師薪資應比照最低工資設審議制、重新思考校事會議存廢、穩定正式教師員額、及行政減壓等4大解方，讓老師留得住、學生安心學。

嘉義市教師節表揚208名教師 黃敏惠：明年敬師禮金規畫提高至2000元

嘉義市政府今天舉行教師節表揚大會，表揚208名教師及4名優良教保服務人員，市長黃敏惠並宣布，今年已提高至1500元的敬師禮金，明年規畫再加碼至2000元；另持續增加教師員額、調降授課節數，希望減輕第一線教師教學及行政負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。