國中校安人力增至2000人 教育部每年挹注12億、966校受惠

因應近年國民中學校園安全、學生偏差行為預防及輔導管教等工作日益增加，教育部表示，為進一步強化國民中學第一線校園安全及學生事務工作量能，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。

教育部說，該計畫由中央與地方政府共同合作推動，地方政府依轄內學校實際需求辦理人員甄選及進用。為支持學校儘快進用專責人力，教育部依各地方政府財力級次提高補助比率至86%至90%，每年挹注12億元，全國共有966所國中受惠。

教育部表示，將持續與地方政府合作，依實際執行情形檢視人力配置及相關培訓措施，兼顧中央與地方資源運用，確保新增人力符合學校實際需求。

教育部強調，國中校安人力係為支援學校及教師，協助處理校園安全、學生事務等工作，並依班級數遞增置1至3人。當學生發生情緒或行為失控、師生或學生間衝突等突發情形時，校安人力可協助進行安全維護、情境轉換、學生陪同、家長聯繫及後續處理，透過明確分工，讓教師能更專注於教學及學生教育工作。

為提升校安人力專業能力，教育部亦補助地方政府辦理職前及在職培訓經費，相關研習課程包含學生緊急事件處理、藥物濫用防制、校園霸凌事件應變處理及校園法律實務等，持續強化校園安全、學生事件處理、學生輔導與管教及跨專業合作等實務能力。教育部也鼓勵地方政府依實際需求規劃專業成長及留任措施，提升校安人力的專業素養及工作穩定性。

教育部表示，「校園安全韌性2000」不只是增加人力，更重要的是將支持放在學校第一線，透過中央、地方及學校共同合作，讓學校有人力可以協助、教師有人可以支援，並在發生突發狀況時即時保護學生，逐步強化國民中學校園安全及學生事務工作的支持量能。

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