民眾黨推教育政策 調薪透明、行政減量
「教師調薪機制應該透明，政府要推動行政減量！」民眾黨多地的候選人與教育專家24日召開記者會，呼籲政府要將教師調薪法制化、納入基層代表，明定鐘點與加班費調整機制，還有減少與教學無關業務，提供偏鄉教師住宿、交通、心理與法律諮詢媒介。
校事會議讓教師壓力大
「好的公司調薪機制會很明確！」臺灣教育產業工會副秘書長楊逸飛指出，但目前政府調薪還是不納入基層代表，且沒有法制化，讓軍公教調薪淪為恩賜、政治操作的工具。另外，教師的加班與補休基本上是「看得到、吃不到」，加班費要看縣市政府是否願意給。
楊逸飛強調，教育部長鄭英耀近日表示：「很多學生因為老師的一句『我相信你』而繼續學習」，但教育部對老師充滿不信任，面對校事會議，局處首長不會聲援教師說管教「是為了小孩好」，而是補助心理諮商，但卻不解決「教師為何壓力大到要心理諮商？」的壓力源頭，卻說每年有多少人使用諮商，相當荒謬。
偏鄉教師減負擔
「台灣短期代課教師高達2萬人！」前台北市教育局長曾燦金指出，若加上3個月以下的短期代課恐怕會超過3萬人，顯示我國中小學的教師供需出現失衡，而這需要透過教育部、大學、師資培育機構、地方政府與學校一起討論如何解決，因此他呼籲政府儘速召開第9次教育國是會議。
民眾黨花蓮市長候選人戴于文指出，將推動改善教師待遇與減輕行政負擔，尤其是超鐘點的給薪機制，針對偏鄉教師，也要提供住宿、交通等生活資訊，還有媒合心理與法律資源的媒合，市公所雖不能決定教師聘任與薪資，但能降低偏鄉教師部分負擔。
改善學校交通安全
「要改善學校周圍的交通環境！」民眾黨竹北市長候選人邱臣遠表示，竹北是少數就學增長的地區，若能當選將穩定正式教師數量，還有推動行政減壓、增加支援人力，讓老師回歸教學本業，以及優先改善校園周邊2百公尺的交通，落實「校校有安全通學路徑」。楊逸飛也說，至今仍有老師要站交通導護，盼全面廢止。
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