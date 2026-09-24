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竹北師資荒怎解？邱臣遠提3招：補教師、調待遇、減行政

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨今舉行「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會。圖／民眾黨新竹黨部提供
民眾黨今舉行「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會。圖／民眾黨新竹黨部提供

全台面臨師資短缺，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今指出，竹北就學人口逆勢成長，卻面臨代理教師比例偏高、竹科高薪競才等挑戰，主張補實正式師資、待遇制度化及行政減負，並推動校園實體通學廊道。

民眾黨今舉行「教師荒！家長學生更慌！政府怠惰無方、民眾黨提解方」記者會。邱臣遠表示，多數縣市受少子女化影響減班整併，竹北人口及就學需求卻持續增加，教育現場同時面臨代理教師缺額、科技業高薪競才及生活成本偏高等壓力，「竹北要蓋得起學校，更要留得住老師」。

邱臣遠指出，新竹縣開學前一周仍有30名國中小代理教師缺額，部分學校只能以現職教師超鐘點、鐘點代課或退休教師兼課因應；竹北人口已突破22萬人，15歲以下人口占比超過兩成，隨新設學校、增班及校務調整，未來正式師資需求只會增加。

他主張，新竹縣政府應依中央準則，將竹北各校專任教師員額控留比例控制在8%以內，針對可預期的新設校及增班需求，提前甄選正式教師補實，降低長期依賴代理教師及超鐘點授課。

待遇方面，邱臣遠表示，過去擔任新竹市代理市長期間，曾籌措約6000萬元，將合格代理教師職前年資提敘至最高年功薪；他也支持推動「軍公教人員待遇調整條例」，建立常態、透明並納入基層教師代表的調薪機制。

邱臣遠另主張，新政策上路前應評估行政負擔評估，增聘專職行政助理，提高由公務人員擔任事務性組長比例，讓教師回歸教學。

通學安全部分，他提出以校園周邊200公尺為優先盤點範圍，推動國中小「一校一條連續、安全的實體通學廊道」。公所養護路段由公所施作，縣府管轄路段則主動協調，希望透過實體工程提升學童通學安全，也減輕第一線教師導護壓力。

邱臣遠表示，若當選竹北市長，市公所將在權責範圍內推動相關改善，並爭取中央及縣府資源，提升竹北教育環境與師資穩定度。

全台面臨師資短缺，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今指出，竹北就學人口逆勢成長，卻面臨代理教師比例偏高、竹科高薪競才等挑戰。圖／民眾黨新竹黨部提供
全台面臨師資短缺，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今指出，竹北就學人口逆勢成長，卻面臨代理教師比例偏高、竹科高薪競才等挑戰。圖／民眾黨新竹黨部提供

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