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校園用台灣主權教育型AI 與實際使用不符？教團：壓力回到教師身上

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立委張雅琳、范雲今天邀集教育部政務次長劉國偉、衛福部及教師、兒少與AI領域專家團體，共同對話。記者柯美儀／攝影
立委張雅琳、范雲今天邀集教育部政務次長劉國偉、衛福部及教師、兒少與AI領域專家團體，共同對話。記者柯美儀／攝影

教師節前夕，立委張雅琳、范雲今天舉辦「AI素養，別讓老師一個人扛」座談會，現場團體認為，學生在校園與家庭使用AI的情境不同，相關計畫恐將壓力落在第一線教師身上，呼籲教育部思考整體推動進程，讓教師有一個系統化的方式去吸收。

「AI素養，別讓老師一個人扛」座談會，聚焦AI進入校園後，如何建立分齡、連貫的AI素養學習架構，以及如何引入外部專業資源支持第一線教師，避免AI每多一項新風險，就多一項工作交給教師。

教育部政務次長劉國偉表示，教育部AI人才方舟計畫，強調AI是一個工具，而不是取代教師與學生之間的關係。他強調，教育部發展的不是生成式AI，而是具有台灣主權的「教育型AI」。

劉國偉說，教育型AI會篩選、把一些違反兒少法等相關內容先排除，有建立防護網、防火牆，「營造一個乾淨、舒適、自由、有活力的AI學習環境」。

劉國偉說，希望學生不要被AI取代，而是要運用AI、利用AI，因此教育部發展分階段、分齡的學習方式，幼兒階段以接觸、使用AI為主，國中階段從使用進一步培養辨識能力，高中階段則從使用進入人機協作及基本操作，大學階段則進一步跨領域，培養AI學習統整能力，從使用、辨識到應用。

劉國偉表示，針對教師人才培育，教育部今年9月初分別發布教師、校長及家長版本的數位與AI教學指引，並針對國小、國中、高中出版學生AI學習應用手冊，希望教師教得有信心、校長善用數位及教育大數據，家長也能陪伴孩子學習。

社團法人台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋說，現在既有很多計畫都希望教師參加研習，但教師回到學校後，仍須自行判斷哪些內容要教、如何融入課程並設計成一堂課，整個過程都需要投入大量時間。

謝忠瑋說，現在推動的重點可能著重學生在學校使用學習型AI，但學生回到家中可能使用生成式AI，實際使用情境及所需具備的能力並不相同。他認為，AI教育的教材及課程應更符合學生實際使用情境，「能不能讓這些教材的開發，以及提供給教師使用的時候，是更符合他的需求」。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪表示，教師除了原本的教學工作，還要不斷加入各項融入議題，這是現在教師最大的困境，「想做，但是沒時間」。教育部應思考整體推動進程，如何設計系統化的方式，讓教師有一個系統化的方式去吸收。

葉青芪表示，教育型AI與孩子實際使用AI的習慣並不相同，從理論到實務之間，教師就成為中間的載體，壓力一定都會回到教師身上，因此應有更明確的規畫。

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