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教師節前夕 江啟臣拋六大教育優先政策將推「校校有外師」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市參選人江啟臣今天拋出六大教育優先政策，現場高喊「孩子為本、專業為榮」。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市參選人江啟臣今天拋出六大教育優先政策，現場高喊「孩子為本、專業為榮」。記者余采瀅／攝影

教師節前夕，擔任過教職10年的國民黨台中市參選人江啟臣今天召開記者會，拋出六大教育優先政策。江啟臣承諾當選後，中市府每年至少編列10億元專款，加速更新老舊硬體設施，另市府推動「雙語教學 Plus」，逐步達成「校校有外師」，接軌國際。

江啟臣今天清晨與立委羅廷瑋及西區公益里長劉興峰等人，前往向上市場拜票，向攤商與採買民眾提前送上中秋祝福，隨後趕往召開教育政策記者會，現場高喊「孩子為本、專業為榮」，並預祝教師節快樂。

江啟臣首要拋出「校園安全第一」，他說，過去教育經費常要依賴中央補助，一等就很久，因此市府每年至少編列10億元專款，加速更新老舊校舍、廁所及跑道；除硬體設施，並建立明確管教後盾、提升融合教育支持，並編列教師心理諮商服務預算，關懷教師心理。

另外，「利用AI幫教師減壓」。江啟臣表示，運用AI彙整報表與繁雜公文，整併非必要的評鑑與非教育性的活動，讓教師回歸教學本質，並逐年調降代理教師比例。學生端也可引用AI輔助，打造「因材施教」 的個人化學習地圖，並整合產學能量成立「科技教育發展中心」，同步建置跨學門STEAM示範學校與據點。

江啟臣指出，教育最不該做的事情就是用尺去衡量每個孩子，每個人天賦不同，因此，他主張成立技職教育專責單位，同步增設「職業探索中心」，透過實際操作與經驗分享，讓孩子找到自己興趣與出路。

江啟臣強調，市府也將推動「雙語教學 Plus」，逐步達成「校校有外師」，並推動「新住民二代國際領航計畫」、「扎根客語教育與大埔腔 AI 數位保存」、「原住民族全適齡語文與祭儀智慧 庫」等，越在地越國際，透過扎根在地，更能與國際對話接軌。

最後，江啟臣承諾將成立「台中市婦幼發展委員會」，由市長親自召集，統籌幼兒托育和幼兒教 育，持續優化托育與學前教育環境，讓年輕人願意在台中成家立業。

教師節前夕，擔任過教職10年的國民黨台中市參選人江啟臣今天召開記者會，拋出六大教育優先政策。記者余采瀅／攝影
教師節前夕，擔任過教職10年的國民黨台中市參選人江啟臣今天召開記者會，拋出六大教育優先政策。記者余采瀅／攝影

江啟臣今天清晨與立委羅廷瑋及西區公益里長劉興峰等人，前往向上市場拜票，向攤商與採買民眾提前送上中秋祝福。圖／江啟臣競選辦公室提供
江啟臣今天清晨與立委羅廷瑋及西區公益里長劉興峰等人，前往向上市場拜票，向攤商與採買民眾提前送上中秋祝福。圖／江啟臣競選辦公室提供

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