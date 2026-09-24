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免費午餐政策後遺症？ 師揭弱勢生「不在校用餐」需自費增負擔

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市自115學年度起實施公私立國中小免費午餐，受惠學生達24萬人，每年經費約40億元。聯合報系資料照
台中市自115學年度起實施公私立國中小免費午餐，受惠學生達24萬人，每年經費約40億元。聯合報系資料照

台中市自115學年度起實施公私立國中小免費午餐，受惠學生達24萬人，每年經費約40億元。教育團體表示，中市教育局發函指免費午餐以學生「在校用餐」為原則，學生若參加校外教學或校外比賽，相關餐費須自行負擔，連原本獲午餐補助的弱勢學生也不例外，質疑增加學生負擔，呼籲市府補足缺口。

教育局強調，現行免費午餐政策是保障學生上課日在校的午餐，校外活動餐費與學校午餐經費應予區分。

基層教師指出，過去學校辦理校外教學、校外比賽等活動時，可協助學生辦理校內停餐，在校外購買其他餐點憑單據核銷，受市府補助的弱勢學生也可使用原有補助購餐核銷，不額外增加餐費負擔。

不過，台中市教育局7月13日發函各校，要求自115學年度起落實「上課日供應午餐」原則，免費營養午餐補助經費為學生「在校供應午餐」專款，如未在校用餐，例如校外教學、畢業旅行等，相關活動所需餐費，應由學生自行負擔或由活動經費另行支應，「不得以午餐費名義轉用、挪用或併入活動餐費支用」；若因課程安排至其他學校上課，則可由午餐經費支應。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，從這學期全面免費午餐政策後，弱勢學生若因校外教學、校外比賽等未在校用餐，不再有午餐補助，「等於學校辦的校外活動越多，弱勢學生需自費的就越多」，加重家庭額外負擔。

林碩杰表示，免費午餐政策是為照顧學生，不應增加學生額外餐費負擔，也不應再仰賴家長會「認領」，呼籲市府應更實質且更全面性的補助，避免免費午餐政策產生後遺症。

教育局表示，免費午餐經費以「在校供餐」為原則，至於過去校外教學、校外比賽等活動時的餐費，則由各校依活動性質、相關規定及學校實際經費辦理，並非所有學校採相同方式。校外活動餐費與學校午餐經費應予區分。

教育局強調，免費午餐政策是保障學生上課日在校午餐，弱勢學生的餐食照顧沒有中斷，例假日及寒暑假仍有安心午餐券。教育局會持續掌握各校辦理校外活動的實際情形，妥善處理相關餐食需求，兼顧學生參與教育活動的權益。

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