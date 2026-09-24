蔣介石送禮有多高明？黃埔校訓變新婚祝詞 邦瀚斯揭頂級送禮政治學

蔣介石被認為是完美詮釋「禮物政治學」的高手，擅長運用禮物做為政治隱喻。10月邦瀚斯於香港舉辦的中國書畫秋拍，其中一幅蔣介石用楷書書寫的「親愛精誠」，將黃埔軍校校訓完美轉成結婚賀詞送給老友張群之子，充分展現蔣介石的送禮智慧。

邦瀚斯中國書畫秋拍將於10月7日於香港舉槌，繼去年「張群藏大千扇畫專輯」白手套成交後，「中行廬」珍藏第三度亮相邦瀚斯，呈獻國民黨元老張群舊藏35件。

張群是20世紀中國最重要的政治人物之一，他雅好書畫，以「中行廬」為名廣收古今名作。其珍藏不僅見其藝術品味，更與其行跡、交遊及時代經歷密切相關。張群隨國民政府來台後，晚年將八大山人、石濤、張大千等精品近百件捐贈台北故宮與台北歷史博物館，傳為佳話。

邦瀚斯此次的拍賣的張群珍藏年代橫跨1928至1963年，涵括書畫、信札、祝壽及酬贈之作。從1920年代上海市長時期，到1930年代初北京時期、40年代成都與南京時期，乃至渡台之後，貫穿張群一生的政治生涯。35件拍品既展現一代政壇大腕的人生軌跡，也側寫20世紀世局變遷。

拍品包括蔣介石寫贈張群長子張繼正夫婦新婚的賀聯。張群追隨蔣介石經歷北伐、抗戰與國民政府遷台，是其最重要的終身幕僚與政治左右手。張群長子張繼正與夫人杜芬於成都結縭，蔣介石寫下「親愛精誠」四字相贈。

「親愛精誠」乍看是給新人的賀詞，其實是1924年黃埔軍校成立之際，蔣介石撰擬、孫中山審定的校訓。迄今仍是中華民國陸軍軍官學校（陸軍官校）的校訓。

1925年元旦，蔣介石對軍校學生訓話闡釋這四個字：「『親愛』」是要所有的革命同志能『相親相愛』，『精』是『精益求精』，『誠』是『誠心誠意』」。這四個字既象徵黃埔精神，當新人賀詞也相當適宜。蔣介石以此相贈老友之子，既展現深厚交情，也象徵將黃埔精神傳給下一代。

蔣介石寫贈張群長子張繼正夫婦新婚的賀聯「親愛精誠」，同時也是黃埔軍校校訓。圖／邦瀚斯提供

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