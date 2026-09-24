蔣介石送禮有多高明？黃埔校訓變新婚祝詞 邦瀚斯揭頂級送禮政治學

蔣介石被認為是完美詮釋「禮物政治學」的高手，擅長運用禮物做為政治隱喻。10月邦瀚斯於香港舉辦的中國書畫秋拍，其中一幅蔣介石用楷書書寫的「親愛精誠」，將黃埔軍校校訓完美轉成結婚賀詞送給老友張群之子，充分展現蔣介石的送禮智慧。
邦瀚斯中國書畫秋拍將於10月7日於香港舉槌，繼去年「張群藏大千扇畫專輯」白手套成交後，「中行廬」珍藏第三度亮相邦瀚斯，呈獻國民黨元老張群舊藏35件。
張群是20世紀中國最重要的政治人物之一，他雅好書畫，以「中行廬」為名廣收古今名作。其珍藏不僅見其藝術品味，更與其行跡、交遊及時代經歷密切相關。張群隨國民政府來台後，晚年將八大山人、石濤、張大千等精品近百件捐贈台北故宮與台北歷史博物館，傳為佳話。
邦瀚斯此次的拍賣的張群珍藏年代橫跨1928至1963年，涵括書畫、信札、祝壽及酬贈之作。從1920年代上海市長時期，到1930年代初北京時期、40年代成都與南京時期，乃至渡台之後，貫穿張群一生的政治生涯。35件拍品既展現一代政壇大腕的人生軌跡，也側寫20世紀世局變遷。
拍品包括蔣介石寫贈張群長子張繼正夫婦新婚的賀聯。張群追隨蔣介石經歷北伐、抗戰與國民政府遷台，是其最重要的終身幕僚與政治左右手。張群長子張繼正與夫人杜芬於成都結縭，蔣介石寫下「親愛精誠」四字相贈。
「親愛精誠」乍看是給新人的賀詞，其實是1924年黃埔軍校成立之際，蔣介石撰擬、孫中山審定的校訓。迄今仍是中華民國陸軍軍官學校（陸軍官校）的校訓。
1925年元旦，蔣介石對軍校學生訓話闡釋這四個字：「『親愛』」是要所有的革命同志能『相親相愛』，『精』是『精益求精』，『誠』是『誠心誠意』」。這四個字既象徵黃埔精神，當新人賀詞也相當適宜。蔣介石以此相贈老友之子，既展現深厚交情，也象徵將黃埔精神傳給下一代。
清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。繼今年5月被爆出通過續任投票僅3天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選後，近日事件再掀波瀾。本報掌握，曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。
蔣介石被認為是完美詮釋「禮物政治學」的高手，擅長運用禮物做為政治隱喻。10月邦瀚斯於香港舉辦的中國書畫秋拍，其中一幅蔣介石用楷書書寫的「親愛精誠」，將黃埔軍校校訓完美轉成結婚賀詞送給老友張群之子，充分展現蔣介石的送禮智慧。
開學至今將滿一個月，全台各地仍頻傳師資難覓、代理缺額居高不下，以及兼任行政職務乏人問津等問題。台灣教育產業工會今日指出，「教師荒」早已不只是學校找不到老師的「缺額問題」，而是教育制度歪斜、工作條件惡化與政策支持徹底失能等問題，呼籲政府正視「荒唐、慌張、荒漠化」的國家級體制危機。
文化部公布2026年「第48次中小學生讀物選介」評選結果，由24位專家學者組成評審委員會嚴謹審查，最終自4,057 冊參選讀物中精選出 657 種推介讀物，並同步選出評審特別推薦的「精選之星」推薦書單。文化部表示，期盼此份書單持續成為兒少青年、家長、各級學校及圖書館重要選書指南。
本次書單分為八大類——圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫與雜誌，共有 233 家出版社踴躍報名參選。入選推介讀物兼顧原創性、啟發性、可讀性、趣味性與時代性，評審委員亦將當代議題的探討納入考量，期不僅選出好看的書，更是能陪伴孩子成長、啟發心靈的好書。
評審委員表示，本次的作品水準高且題材豐富，例如圖畫書類觸及許多孩子成長中的議題，如人際關係、克服面對新事物的恐懼、面對悲傷失落的情緒、自我認同，有充滿天馬行空奇想的爆笑故事，也有許多兒童人權的議題；人文社科類委員則指出，文本從多元觀點的史學脈絡、人文地理學的空間分析，到追蹤物件、植物乃至人群的流動、離散與交易軌跡，豐富的嘗試，為年輕讀者開啟了更寬廣且多元的世界觀。
自然科普書籍的核心價值，評審委員認為在於能否點燃讀者探索未知的好奇心，應當
校園濫訴爭議頻傳，導致師培生不願當老師，師資荒持續惡化，部分學校亦聘不足教師，校事會議制度怎麼改，外界都在關注。總統府前資政、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝強調，教師的職場條件與工作壓力已成為社會關注的焦點，尤其大學生投入教職的意願不升反降，顯示師培制度、課程等警訊，呼籲政府應全面檢討。
台積電效應、ＡＩ浪潮之下，「重理工、輕人文」的升學氣氛愈來愈烈，更讓理工科教師稀缺，教育部前部長潘文忠示警，近年半導體產業幾乎吸收了台灣絕大多數人才，影響了台灣的根基，呼籲政府近年的經濟發展不應只限於全民普發一萬元，應投入更多在教育，重新檢視目前師資養成出現的失衡與偏頗問題。
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