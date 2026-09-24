文化部「第48次中小學生讀物選介」書單揭曉！ 657種推薦讀物 陪伴孩子成長、啟發心靈

文化部公布2026年「第48次中小學生讀物選介」評選結果，自4,057種參選讀物中精選出657種推介讀物閃亮登場！ 圖／中小學生讀物選介

文化部公布2026年「第48次中小學生讀物選介」評選結果，由24位專家學者組成評審委員會嚴謹審查，最終自4,057 冊參選讀物中精選出 657 種推介讀物，並同步選出評審特別推薦的「精選之星」推薦書單。文化部表示，期盼此份書單持續成為兒少青年、家長、各級學校及圖書館重要選書指南。

本次書單分為八大類——圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫與雜誌，共有 233 家出版社踴躍報名參選。入選推介讀物兼顧原創性、啟發性、可讀性、趣味性與時代性，評審委員亦將當代議題的探討納入考量，期不僅選出好看的書，更是能陪伴孩子成長、啟發心靈的好書。

評審委員表示，本次的作品水準高且題材豐富，例如圖畫書類觸及許多孩子成長中的議題，如人際關係、克服面對新事物的恐懼、面對悲傷失落的情緒、自我認同，有充滿天馬行空奇想的爆笑故事，也有許多兒童人權的議題；人文社科類委員則指出，文本從多元觀點的史學脈絡、人文地理學的空間分析，到追蹤物件、植物乃至人群的流動、離散與交易軌跡，豐富的嘗試，為年輕讀者開啟了更寬廣且多元的世界觀。

自然科普書籍的核心價值，評審委員認為在於能否點燃讀者探索未知的好奇心，應當扮演「引路人」而非「資料庫」的角色。以故事為引，以邏輯為骨，讓讀者在享受閱讀樂趣的同時，自然而然地推開該領域的大門，並在闔上書本後，仍保有持續深究與探索的熱情；叢書工具書類委員也表達，本次工具書最大的特色，是逐漸跳脫傳統知識查詢的功能，轉而強調跨領域學習、生活應用、媒體素養、情緒教育、健康教育與全球視野，使工具書不只是提供知識，更能協助孩子建立理解世界的方法。

推薦書單也充分展現語言的多樣性，本次包含了13本以國家語言創作的作品，如《方言歌2070：呂美親台語有聲詩集》，以高雅、純熟的臺語寫詩人對臺灣歷史語言的關心，也書寫為人母親的親子之情、《半䖙島：新十二生相傳奇》則是臺語寓言小說，以新十二生肖，將臺灣現實政治、宗教與歷史事件，轉化為魔幻島嶼，相當深刻動人。文化部表示，將持續鼓勵本土母語創作出版，傳遞臺灣豐富深厚的文化底蘊，讓母語教育與多元族群文化深植於課外閱讀日常中。

本次獲選書籍及評選報告可於活動官網查閱，系列推廣活動將陸續推出。文化部也即將在9月23日至27日（週三至週日）於高雄展覽館舉辦「2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，活動與喜樂時代影城高雄總圖店串聯，打造跨越閱讀、表演與影視的文化盛宴。同時，展館中特別設置「中小學生讀物選介主題館」，展售第47次、第48次中小學生讀物選介入選書外，並推出有趣的閱讀及體驗活動，讓孩子從閱讀出發，延伸至影像、美感、表演與生活經驗，培養面對世界的想像力，一同豐富孩子們的中秋節假期。

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