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開學近1個月仍缺師 教團籲正視「荒唐、慌張、荒漠化」國家級體制危機

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
開學至今將滿一個月，全台各地仍頻傳師資難覓、代理缺額居高不下等問題。圖／AI生成
開學至今將滿一個月，全台各地仍頻傳師資難覓、代理缺額居高不下等問題。圖／AI生成

開學至今將滿一個月，全台各地仍頻傳師資難覓、代理缺額居高不下，以及兼任行政職務乏人問津等問題。台灣教育產業工會今日指出，「教師荒」早已不只是學校找不到老師的「缺額問題」，而是教育制度歪斜、工作條件惡化與政策支持徹底失能等問題，呼籲政府正視「荒唐、慌張、荒漠化」的國家級體制危機。

台教產理事長郭彥成指出，教師薪資待遇調整至今缺乏透明、穩定、制度化的法治機制。調不調薪、何時調、調多少，往往取決於政府政治判斷，而非可預期、可檢驗的制度。當物價上漲、其他職場薪資持續調整，教師待遇卻缺乏合理保障，勢必降低年輕世代投入教育工作的意願。

郭彥成也指出，教師承擔大量教學以外工作，但加班補休、加班費，以及下班後私人生活不受公務或親師訊息打擾等基本工作條件，仍缺乏明確保障。更荒唐的是，面對親師衝突與無理投訴時，教育主管機關很少公開支持教師，反而讓教師獨自承受制度破洞的壓力。政府提供心理諮商與法律諮詢固然必要，但若不處理壓力來源，只是把問題留給第一線教師承擔。

台教產秘書長李雅菁表示，教師主要職責應是教學、輔導與陪伴學生學習，但現行教育行政體系不斷將非教學工作轉嫁至學校與教師。教師除備課、教學、班級經營與親師溝通，還須面對行政表件、公文回報、評鑑資料、計畫成果，以及衛生、交通、社政、環境、安全等各部門轉嫁的臨時任務，且常以急件方式進入校園，嚴重侵蝕教師專業教學時間。

李雅菁指出，近年教師還普遍擔心教學處理被斷章取義、班級事件遭投訴、親師溝通被誤解，甚至一個教育判斷都可能進入調查程序。校事會議若缺乏真實性地前端分流與調解機制，將使許多原可透過溝通處理的事件直接進入正式程序，造成教師沉重心理壓力。

台教產副秘書長楊逸飛表示，年金改革後，退撫基金撥補與制度保障仍缺乏法定明確性，對退休制度的信任並未修復。當青年看到教職負擔劇增、薪資成長停滯、退休保障不穩定，自然選擇遠離。

楊逸飛說，當「有教師證的人不願進入教室、年輕人不願報考師培、代理教師長期承擔正式教師工作卻缺乏穩定保障，正式教師不願兼任行政、資深教師期待提前離開、新進教師入校後迅速感到失望」，這些現象加總疊加，正是台灣教育制度急速「沙漠化」的體制災難。

為此，台教產提出四大訴求，包括穩定正式教師員額，降低代理教師長期化問題；建立透明、制度化的教師調薪機制，合理化教師待遇與鐘點費；全面推動行政減壓，落實政策上路前的行政影響評估，增加專職行政助理與公務員協力；改革校事會議與校園爭議處理機制，建立前端分流與調解制度，並導入外部專業團隊處理爭議。

台教產提出四大訴求，包括穩定正式教師員額、建立制度化的教師調薪機制、全面推動行政減壓及改革校事會議。圖／台灣教育產業工會提供
台教產提出四大訴求，包括穩定正式教師員額、建立制度化的教師調薪機制、全面推動行政減壓及改革校事會議。圖／台灣教育產業工會提供

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