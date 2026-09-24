台灣主廚阿根廷開講 認識辦桌料理、體驗手作麻糬
台灣辦桌文化成為台、阿飲食交流主題，主廚蔡坤城、林彥兆22日以經典辦桌料理向阿根廷餐飲學校介紹台灣飲食文化，阿根廷名廚勒普斯（Narda Lepes）也參與課程，親手體驗製作台灣麻糬。
駐阿根廷代表處與世界華人工商婦女企管協會阿根廷分會，延續僑委會中南美洲線2026年台灣美食國際巡迴講座推廣，與阿根廷餐飲學校（Escuela Argentinade Gastronomía，EAG）共同舉辦「台灣美食廚藝大師班」。
蔡坤城和林彥兆特選台灣辦桌為主題，精選果律蝦球、五味貽貝、青醬油雞及手作點心花生麻糬示範，從食材選用、醬汁調製、烹調技巧到擺盤逐一解說。蔡坤城分享，台灣料理特色在於各種食材與味道之間細緻的調和與平衡。
課程也安排手作麻糬，阿根廷名廚勒普斯笑說終於解鎖一道一直列在想學習清單上的食譜。現場其他學生則從食譜製作順序延伸提問辦桌文化的意義，蔡坤城從料理技術一路回應至台灣飲食的歷史演變。
蔡坤城指出，在台灣一場宴席往往準備16至20道菜，除了講究食材、刀工、火候與上菜次序，更重視菜色搭配、賓主共享，以及主人款待賓客的心意。
他說，辦桌是台灣飲食文化的重要源頭之一，因此選擇分享，也希望讓學生從一道道料理認識台灣飲食文化。
駐阿根廷代表謝妙宏表示，美食是能跨越語言的交流方式，每道料理背後都有一個地方的生活記憶與待客之道，盼透過交流，讓更多阿根廷朋友認識並喜愛台灣。
勒普斯接受中央社訪問時表示，這堂課學習到許多新的料理技巧，例如台灣冷盤在製作前後如何兼顧食材口感與新鮮度。她也談到自己與台灣味的連結，最早是從台灣友人黃莉莉的餐廳開始。
勒普斯長期活躍於阿根廷餐飲及飲食文化領域，除主持烹飪節目、出版書籍，也曾經營餐廳。她2020年獲選「拉丁美洲最佳女主廚」，目前擔任EAG餐飲學校總監。
旅居阿根廷40年、目前在布宜諾斯艾利斯經營亞洲餐廳的黃莉莉表示，勒普斯非常願意嘗試不同口味，過去就經常烹煮各式亞洲及台灣料理讓她體驗，兩人也因此建立長期的飲食交流情誼。
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