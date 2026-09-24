獨／高教震撼彈 梁賡義、史維等十多位院士連署籲清大校長高為元引退

清華大學校長高為元續任爭議持續延燒。繼今年5月被爆出通過續任投票僅3天即赴美參加夏威夷大學校長遴選決選後，近日事件再掀波瀾。本報掌握，曾任清大校長遴選委員會召集人的中研院院士梁賡義，與香港科技大學前校長史維等十多位院士共同發起連署，公開呼籲高為元當機立斷、主動辭職引退，以維護學校聲譽與團結。

梁賡義當初正是清大校長遴選委員會的召集人，且為推薦高為元出任校長的委員之一，如今公開要求高下台，引發高教界高度關注與震撼。本報記者昨針對學界連署一事已致電清大校方，尚待校方和高為元正式回應。

高為元於2025年3月通過續任投票，並於2026年5月1日展開第二任期。然而，他隨即於5月4日前往美國參加夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaiʻi at Mānoa）校長遴選決選，7月31日遭踢爆後，引發外界「騎驢找馬」與違反誠信的抨擊。

面對輿論壓力，高為元8月9日由校長室寄電子信給全體「清華人」，為事件造成的困擾與不安表達歉意，並說明高教界與業界挖角常見，但國外大學延攬台灣現任大學校長實屬罕見，「當機會到來的時候，的確引起了我的好奇」，坦言是自己對東西方職場文化差異理解不足。

直到開學後第一周、9月10日，高為元在校內舉辦說明會，他公開致歉，坦承判斷錯誤「傷了清華人的心」，更強調並非將清大當備胎；同時宣布捐出2026年5月薪資，並承諾第二任期內每年5月均捐出當月薪水用於優化學生宿舍，以表自省。

然而，捐薪舉措並未平息反對聲浪。當初推薦高為元出任校長的梁賡義強調，誠信是大學校長不可妥協的核心價值，絕非透過捐薪或積極募款就能彌補。

「校長若缺乏誠信，推動校務的執行力必定大打折扣。」他憂心指出，若清華大學內部持續分裂，將嚴重削弱校務執行力，並損及外界對清華的信任與期望，「不希望清華失去國內高等教育領導者的角色。」

梁賡義表示，高校長續任後未恪守承諾赴美。大學校長作為社會典範，一言一行均受各界檢視，不應以「好奇之心」為由，在5月1日上任後繼續進行相關行為。

梁賡義透露，他與史維院士曾於本月17日私下拜訪高為元，就「誠信」與「危機處理」兩大面向提出理性分析，並建議高能主動引退，不該讓分裂持續加大。

梁賡義坦言發起連署心情極為沉重，但因等候一周未獲肯定答覆，才決定發表公開聲明，呼籲高為元當機立斷、主動引退，以顧全大局。

清華大學校友、香港科技大學前校長史維也參與連署。他受訪時強調，發起連署的出發點是希望清華大學能在平穩的環境下發展，繼續為台灣高等教育出力。

史維說，對大學而言，校長必須有一個足夠的高度，能夠領導全校發展，而當校長本身的個人行為變成爭議時，「這是一個很不幸的情況。」

本次參與連署者許多都曾擔任過大學校長，史維表示，大家皆能將心比心，一致認為不應將校長個人的狀況變成風暴中心的議題。

●連署聲明：

過去幾個月，清華大學因為高為元校長的個人行止，引發校內及社會的關注，也造成同仁，同學及校友們因看法不同而愈加表面化的分歧。各界對清華大學在整個過程的處理也有不少負面評價。

我們對此情況深感不安，更擔憂高校長在清華的領導地位受到持續質疑。為學校大局計，我們呼籲，高校長即時引退，讓清華重新往前邁進。我們認為若如此，高校長能繼續留下大家敬重的身影，清華也可減輕折損。

連署人：（依姓氏筆畫排序，陸續增加中）

孔祥重：美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授，清華數學校友

史 維：香港科技大學校長(2018~2022)，清華動力機械校友

余振華：台積電前副總經理，清華物理校友

宋信文：清華生物醫學工程研究所創所所長(2012~2018)，清華大學化工教授

李東海：美國加州大學柏克萊分校物理系教授，清華物理校友

林本堅：清華半導體研究學院院長(2021~)，台積電前副總經理

郭 位：香港城市大學校長(2008~2023)，清華核工校友

黃一農：清華人文社會學院院長(2002~2006)，清華物理校友

梁賡義：國家衛生研究院長（2017-2022），陽明大學校長(2010~2017)，清華數學校友

張懋中：交通大學校長 (2015~2019)，清華材料校友

張 翼：交通大學副校長 (2015~2021)，清華材料校友

楊威迦：美國喬治亞理工學院航太學院院長(2009~2018)，清華動力機械校友

趙蓮菊：清華大學特聘講座教授（2006-2022），清華數學校友

蔡瑞胸：美國芝加哥大學商學院講座教授，清華數學校友

清華大學校長高為元（左）遭爆續任3天就來美覓職，清大10日舉行校長說明會，高為元親上火線向校友、學生和教職員說。聯合報系資料照

香港科技大學前校長史維強調，希望清華大學能在平穩的環境下發展，繼續為台灣高等教育出力。聯合報系資料照

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