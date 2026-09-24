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前資政黃昆輝：教育政策設計 權利、權力應平衡
校園濫訴爭議頻傳，導致師培生不願當老師，師資荒持續惡化，部分學校亦聘不足教師，校事會議制度怎麼改，外界都在關注。總統府前資政、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝強調，教師的職場條件與工作壓力已成為社會關注的焦點，尤其大學生投入教職的意願不升反降，顯示師培制度、課程等警訊，呼籲政府應全面檢討。
立法院教委會七月底退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，要求教育部兩個月內修訂後重送。眼看九月底，期限就要到期，不過教育部至今仍未端出新方案。
黃昆輝說，師資養成、人才培育是教育發展的核心，政府應嚴肅面對，針對師培制度、課程教學全面檢討。
黃昆輝認為，教育政策設計，應回歸權力（power）與權利（right）的平衡狀態。所謂的權力，指的是職權，權利則是包含教師在內個人依法應享有的保障與自由，權利與權力兩者並行、依存，同時也互相制衡。
黃昆輝認為，權力的推動如職權行使，但不能侵犯教師、學生應享有的自由；但權利也不應壓制如行政推動等權力行使。他建議，教育相關政策、體制，都應該根據兩者的平衡原則設立，明確訂立教育利害關係人的權利與權力。若兩者缺少平衡規畫，紛擾就不會止息，也會阻礙教育發展。
黃昆輝談到，美國的家長會說「Our school, our children, our money」意指學校是用家長出的錢所建成，教導的是我們的學生，家長為何不能參與教育？
他認為，家長參與教育一定可行，但參與到何種程度、分界需要釐清。但也相信，教師本於專業執教終歸是為學生好。
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