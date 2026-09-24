缺師浪潮…潘文忠：與其普發1萬 不如投資教育

台積電效應、ＡＩ浪潮之下，「重理工、輕人文」的升學氣氛愈來愈烈，更讓理工科教師稀缺，教育部前部長潘文忠示警，近年半導體產業幾乎吸收了台灣絕大多數人才，影響了台灣的根基，呼籲政府近年的經濟發展不應只限於全民普發一萬元，應投入更多在教育，重新檢視目前師資養成出現的失衡與偏頗問題。

台師大昨舉行「教育大師講座」，邀請黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝，以「成就良師、作育英才」為題演說，並找來黃榮村、吳清基、潘文忠等三位教育部前部長對談，共同探討如何培育新世代教師與人才。

面對缺師潮，黃昆輝表示，教師的專業支持，主要來自於法規制度和社會信任。但教師因為行政負擔過重，出現行政逃亡；又因校事會議濫訴，出現教師逃離潮，呼籲政府全盤檢討師培制度、法規，將「尊師重道」落實於制度保障與公平待遇。

潘文忠則提到，近年半導體產業幾乎吸收了台灣各方面人才，連高中生都說未來要進入半導體業，因為半導體產業的薪資太誘人，不只超越教師，更超過大學校長。

潘文忠呼籲，近年經濟發展不應只用於全民普發一萬元，而是能否支撐人才永續發展。半導體是台灣之光，但半導體也影響了台灣的根基，政府資源、政策應持續投資師資培育。

黃榮村表示，過去台灣曾有流浪教師問題，但近年隨經濟上揚與少子化，學校反而遭遇缺師危機，而崗位上的老師又受校事會議影響，「是非常嚴厲的警告。」若政府沒有重視，無提出獲得教師認同的政策，缺師浪潮將成國安問題。

黃榮村還說，近年ＡＩ的出現也讓各級教育互動、實作減少，下一代的教育該何去何從，此時若又無良師，教育品質將堪慮。歐美等國近年均提出義務教育階段ＡＩ因應方式，如何提升互動、鼓勵學生參與實作、取回認知主權，台灣何時又能跟上步調，各界都在關心。

吳清基則表示，教師能留下，才會養出有競爭力的下一代。教育能促進階級流動，教師也是人類的希望工程，鼓勵「師大人」不要當逃兵，主動承擔良師興國的使命。

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