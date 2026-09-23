教育部推「全人生周期基金」9月底上路 私校教師退休金可投資至退休後

私校退撫儲金新制實施逾16年，已照顧3萬1637位退休人員。為持續精進與創新，教育部繼106年推出「人生周期基金」供在職教職員選擇後，將於115年9月30日起新增「全人生周期基金」為投資選項，置於私校自主投資平台。透過自動化資產配置，讓教職員退休後仍可持續投資並按月提領退休金。

教育部106年推出「人生周期基金」，37歲以下配置於積極型，並隨年齡增長逐步提高穩健型及保守型比重，62歲至65歲配置於保守型，65歲退休後即可領出。若選擇「全人生週期基金」，40歲以下全部配置於積極型，之後每年由積極型轉出4%至穩健型，65歲以上全數配置於穩健型，直到90歲或生命終點，涵蓋在職及退休提領期間。

私校退撫儲金監理會依研究試算，以「純新制30年資」大學教授為例，65歲時帳戶平均金額為1514萬餘元，提領率4.5%，每月可領5.6萬餘元，所得替代率約41%，至90歲時帳戶仍有1984萬餘元；「純新制30年資」高中教師也有相近效果。

私校退撫儲金監理會表示，「全人生周期基金」不只純新制現職人員可選，即將退休人員也可選擇，但效果取決於新制年資長短。以純新制25年資高中教師為例，65歲帳戶平均金額以806萬元為目標，退休後至85歲每月可領3.1萬元；若即將退休人員帳戶未達806萬元，可將舊制年資退休金存入全人生週期基金，並建議儘早辦理「增額提撥」，若較晚提撥則需提高提撥額度。

私校退撫儲金監理會說，私校退撫儲金屬「職業退休金」，另有「公保年金」作為基本保障，具終身給付及隨通膨調整特性。以30年資高中及大學教師為例，每月公保年金可提供2.1萬餘元及2.4萬餘元，因此選擇全人生週期基金投資時，無須過度擔憂資產波動風險。

此外，私校退撫儲金以全球投資為主，由管理會董事代表、專家學者及投資顧問把關。三類型投資組合自102年3月成立至115年8月31日，年平均報酬率及累積報酬率分別為保守型3.49%、47.19%；穩健型10.35%、139.83%；積極型12.81%、173.02%。

私校退撫儲金屬「職業退休金」，另有「公保年金」作為基本保障，具終身給付及隨通膨調整特性。圖／教育部提供

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