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教長談行政減量 國教盟籲公布可驗收進度：教師節禮物要有制度支持

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀昨天出席115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。記者潘俊宏／攝影
教育部長鄭英耀昨天出席115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。記者潘俊宏／攝影

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會昨日舉行，教育部長鄭英耀在致詞中談到教師待遇、行政減量與專業支持，並表示將持續簡化校務評鑑、整併填報系統，減少教師行政負擔。國教行動聯盟今天表示，肯定教育部再次把行政減量列為教師支持重點，但教師節的支持不能只停在表揚與祝福，下一步應把政策化為第一線可感受、社會可檢驗的制度成果。

國教盟理事長王瀚陽表示，師鐸獎是對優秀教師的肯定；對更多每天在校園承擔教學、行政與輔導責任的老師，政府送出的教師節禮物，應該是少一點重複行政、多一點陪伴學生的時間，並讓承擔專業責任的人得到相對應的制度支持。

王瀚陽指出，國教盟自2024年教師節起追蹤學校行政減量，今年已是第三年，檢視重點不再只是「有沒有宣布減量」，而是學校實際少了哪些重複填報、哪些評鑑與訪視完成整併，以及教師究竟多拿回多少投入學生身上的時間。

教育部在2025年底公布教師待遇調整時，曾說明將以停辦、整併、降低頻率及運用既有資訊等方式推動行政減量；鄭英耀部長昨日又提出簡化校務評鑑、整併填報系統等方向。

國教盟認為，兩次政策訊號方向一致，現在應進一步公開可驗收的執行清單與期程，避免中央宣布減量後，地方或不同業務單位仍以不同格式索取相同資料。

鄭英耀昨日也提到社會情緒學習及地方諮商輔導資源。國教盟表示，若政策持續強化學生心理健康與校園輔導體系，應同步檢視第一線輔導教師的法定責任與制度支持。依《學生輔導法》第12條，輔導教師須規劃發展性輔導、連結校內外資源、執行介入性輔導，並評估轉介處遇性輔導。

現行《教師待遇條例》第13、14條規範職務加給對象及支給條件，但專任輔導教師未明列其中。國教盟主張，應依專任輔導教師工作性質與責任，提出相應法制及支給方案，並研議修正相關條文。

公共政策網路參與平台「建請政府研擬並增設專任輔導教師之『輔導職務加給』」提案已於9月4日通過5000人附議門檻，依程序，主管機關須於11月4日前回應。國教盟呼籲教育部正式回應應具體說明適用範圍、法制途徑、經費估算、支持配套及實施期程，而非僅停留在原則性研議。

115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會昨日舉行，教育部長鄭英耀致詞談教師待遇、行政減量；國教行動聯盟則呼籲，應把政策化為第一線可感受、社會可檢驗的制度成果。圖／國教行動聯盟提供
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會昨日舉行，教育部長鄭英耀致詞談教師待遇、行政減量；國教行動聯盟則呼籲，應把政策化為第一線可感受、社會可檢驗的制度成果。圖／國教行動聯盟提供

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