金華國中傳食物中毒 遭指示「暫不處理」？北市教育局還原真相打臉簡舒培

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」，要求市府給交代。教育局駁斥表示，僅有一位學生反映腹瀉，並非食物中毒，怒嗆議員指控「翻車」，更抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌惡劣行徑。
經教育局調查，金華國中是在9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。
校方表示，議員未經求證便發文不實指控，不只無端製造家長孩子恐慌、更影響校譽，學校感到非常錯愕與遺憾；本校對本案包含採樣處理、通報等均依相關程序處理，不存在「特殊情況」、「被動處理」或「暫不處理」一說，本案並未接收到家長具名反映或陳情，也從未接受教育局任何長官、承辦人員要求「被動處理」學生食安事件。
校方強調，學校家長會、午餐供應委員會及試吃人員每日均測量食品溫度、酸鹼度、試吃，並即時提供回饋意見，調整餐點口味，守護學生飲食健康及學校食安專業形象，不該因議員與網路有心人士散播的不實謠言，抹煞所有基層同仁辛勞付出；會努力安撫校內相關人員情緒，繼續努力提供安全、美味食品。
國立台灣師範大學今天舉行「教育大師講座」，由黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝主講，並邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等三位前教育部長對談。潘文忠表示，半導體產業幾乎吸收了台灣絕大多數人才，他也建議，政府近年的經濟發展不應只是讓全民普發一萬，應用於支撐人才永續發展。
教師節前夕，全國教師工會總聯合會今天邀集來自全台北、中、南及離島的工會召開記者會，正式公布今年縣市長選舉的教育政見，聚焦「提升精緻教育品質」、「降低校務工作負擔」、「落實勞動有償價值」、「重建校園信任安全」4大面向，共提出10項訴求，呼籲22縣市、81名候選人納入政見，並承諾當選後積極落實。
教師節近，台南市教育產業工會今要求南市府教育局比照台中、桃園、高雄遵照教育部指引，落實教師離線權、假日加班應給錢，不能以沒有預算回應。南市教育局指出，已掌握訴求，將進一步回應。
國立台灣師範大學今天舉行「教育大師講座」，由黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝主講，並邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等3名前教育部長對談。面對近年校園濫訴、教師逃亡潮等問題，黃昆輝於演講時說，教育政策設計，應回歸權力（power）與權利（right）的平衡。
115年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會昨日舉行，教育部長鄭英耀在致詞中談到教師待遇、行政減量與專業支持，並表示將持續簡化校務評鑑、整併填報系統，減少教師行政負擔。國教行動聯盟今天表示，肯定教育部再次把行政減量列為教師支持重點，但教師節的支持不能只停在表揚與祝福，下一步應把政策化為第一線可感受、社會可檢驗的制度成果。
民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」，要求市府給交代。教育局駁斥表示，僅有一位學生反映腹瀉，並非食物中毒，怒嗆議員指控「翻車」，更抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌惡劣行徑。
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