金華國中傳食物中毒 遭指示「暫不處理」？北市教育局還原真相打臉簡舒培

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐，通報校方教育局卻要求「被動處理、暫不處理」，要求市府給交代。教育局駁斥表示，僅有一位學生反映腹瀉，並非食物中毒，怒嗆議員指控「翻車」，更抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌惡劣行徑。

經教育局調查，金華國中是在9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。

校方表示，議員未經求證便發文不實指控，不只無端製造家長孩子恐慌、更影響校譽，學校感到非常錯愕與遺憾；本校對本案包含採樣處理、通報等均依相關程序處理，不存在「特殊情況」、「被動處理」或「暫不處理」一說，本案並未接收到家長具名反映或陳情，也從未接受教育局任何長官、承辦人員要求「被動處理」學生食安事件。

校方強調，學校家長會、午餐供應委員會及試吃人員每日均測量食品溫度、酸鹼度、試吃，並即時提供回饋意見，調整餐點口味，守護學生飲食健康及學校食安專業形象，不該因議員與網路有心人士散播的不實謠言，抹煞所有基層同仁辛勞付出；會努力安撫校內相關人員情緒，繼續努力提供安全、美味食品。

教育局駁斥表示，僅有一位學生反映腹瀉，並非食物中毒，怒嗆議員指控「翻車」，更抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌惡劣行徑。圖／教育局提供

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐。圖／取自簡舒培臉書

民進黨議員簡舒培今在臉書爆料，接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生與老師食用含有「小卷」的營養午餐後，多個班級甚至導師室，有人出現腹瀉、嘔吐。圖／取自簡舒培臉書

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

簡舒培 國中 食物中毒 教育局 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往