前教長潘文忠：政府要關注人才永續 不應只是普發1萬元

國立台灣師範大學今天舉行「教育大師講座」，由黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝主講，並邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等三位前教育部長對談。潘文忠表示，半導體產業幾乎吸收了台灣絕大多數人才，他也建議，政府近年的經濟發展不應只是讓全民普發一萬，應用於支撐人才永續發展。

座談邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等三位前教育部長對談。潘文忠表示，當年推動108課綱時碰上三年新冠肺炎疫情，但近年的PISA報告均指出，台灣學生能力名列前茅、充滿韌性，也是代表第一線教師能在疫情下快速因應、改變。

但潘文忠也指出，近年半導體產業幾乎吸收了台灣各方面的人才，高中生都說未來要進入半導體業，在於薪資太誘人，不只超越教師更超過大學校長。

潘文忠談到，近年政府的經濟發展不應只是用於全民普發一萬元，而是能否支撐人才永續發展。半導體是台灣之光，但半導體也影響了台灣的根，政府資源、政策應持續投資師資培育，為現在失衡的養成一同努力。

黃榮村表示，人的一生中有各種啟蒙，包括被啟蒙與自行啟蒙，啟蒙有賴教育場合，因此「良師」十分鐘重要。當年進入教育部時教改正如火如荼進行，民間反彈甚巨，時任總統陳水扁特別關心教師在教改中的角色，於是當教育部長時親自到偏遠地區觀課，只能說歎為觀止，「真的是高手在民間。」

但黃榮村也談到，近年經濟上揚，反而遭遇缺師問題，崗位上的老師又受校事會議影響，「是非常嚴厲的警告。」若政府沒有重視，讓老師得不到認同，將是國安問題。再者，ＡＩ的出現也讓各級教育的互動、實作都減少，下一代的教育該何去何從，此時若又無良師，教育品質將堪慮。

黃榮村指出，歐盟、美國等都提出義務教育階段的AI因應方式，如何提升互動、鼓勵學生參與實作，取回認知主權，而台灣何時能跟上步調，各界都在關心。

吳清基則談到，教師能留下，才會有競爭力的下一代。教師是人類的希望工程，在於教育能促進階級流動，讓三級貧戶也能成為國家領導者。也鼓勵「師大人」不要當逃兵，承擔良師興國的使命，即便市場行情較高，但師大人要看價值而非看價格。

台師大今天邀請黃榮村（右二）、吳清基（左一）、潘文忠（右一）三位教育部前部長一同談教師培育、教育發展，講座並特別邀請黃昆輝（左二）教授分享其經驗。記者胡經周／攝影

台師大今天邀請黃榮村（右二）、吳清基（左一）、潘文忠（右一）三位教育部前部長一同談教師培育、教育發展，講座並特別邀請黃昆輝（左二）教授分享其經驗。記者胡經周／攝影

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