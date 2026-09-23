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教團提教師離線權加班有錢訴求 南市教育局回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
針對台南市教育產業工會今要求落實教師離線權、假日加班應給錢。南市教育局表示，將研議「教師非上班時間聯繫及緊急事項處理指引」。記者謝進盛／攝影
針對台南市教育產業工會今要求落實教師離線權、假日加班應給錢。南市教育局表示，將研議「教師非上班時間聯繫及緊急事項處理指引」。記者謝進盛／攝影

針對台南市教育產業工會今要求落實教師離線權、假日加班應給錢。南市教育局中午表示，將研議「教師非上班時間聯繫及緊急事項處理指引」，透過合理明確聯繫機制，在維護學生權益及親師溝通需求同時，也保障教師非上班時間合理休息。

教育局說，隨著即時通訊工具普及，親師及行政聯繫更加便利，惟工作與休息時間界線也易因此模糊。教師完成每日教學及行政職務後，應有合理休息及家庭生活時間，除涉及學生安全、校園重大事件、緊急災害應變或其他具急迫性事項外，非急迫性的教學、行政及親師聯繫，原則上應於教師上班時間辦理，避免於非上班時間要求教師即時回應或處理。

教育局說明，日前在接獲教育部相關通函後，考量若僅是單純轉發學校宣導，恐流於形式且難以具體回應第一線教學現場多元狀況，因此規畫進一步研議「教師非上班時間聯繫及緊急事項處理指引」，並將邀集教師、家長及校長團體共同研商，依事項急迫性及處理時效建立分級處理原則，使學校、教師及家長均有明確可循聯繫及處理機制，將教師休息權益，由原則性宣導進一步落實於實務運作。

教育局指出，教師如因校務需要於假日或非上班時間出勤，將依相關規定及市府一致性原則，視勤務性質及實際出勤情形妥予安排補休，並透過敘獎、代課協助或其他適當措施提供必要支持；對於補休所涉課務安排，也將兼顧教師休息權益、學生受教權及學校正常運作，持續檢視相關配套措施。

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