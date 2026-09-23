南市教師會沉重呼籲 落實教師離線權假日加班有錢

教師節近，台南市教育產業工會今要求南市府教育局比照台中、桃園、高雄遵照教育部指引，落實教師離線權、假日加班應給錢，不能以沒有預算回應。南市教育局指出，已掌握訴求，將進一步回應。

台南市教育產業工會今開記者會，要求教育局不要讓教師節只剩感謝口號，應以具體制度保障教師休息權，並為假日奉派出勤提供合理補償。市議員王家貞、朱正軒、林冠維、蔡筱薇及市議員參選人許又仁、沈震南等人都出席聲援。

南市教育產業工會理事長陳葦芸指出，現在教師下班後仍常接獲行政通知、線上填報、臨時交辦事項及家長訊息；到了假日，又可能被要求參加校慶、班親會、招生、競賽、研習、營隊、學生帶隊或處理緊急事件。教師非上班時間不斷為工作付出，教育行政機關卻常將這些額外付出視為理所當然。

工會同時主張，學校不得強制教師公開私人電話、加入家長通訊群組，或要求教師在晚間、深夜及假日即時處理非緊急事項。

陳葦芸說，教師願意為學生付出，但不代表教師必須24小時待命。教師節最好禮物，不是一次性的禮品或一聲「老師辛苦了」，而是讓教師下班後可以真正下班，假日奉派工作也能獲得合理補償。

南市教育產業工會並指出，教育部早已今年6月17日函請各地方政府，督導所轄學校建立合理行政聯繫及親師溝通機制，但南市教育局至今未正式轉發，也尚未訂定全市一致教師離線權指引，許多教師長期面臨「下班後仍須處理公務、假日出勤卻只能補休」雙重困境。

工會進一步指出，目前教師於例假日出勤，只能補休，教師補休往往還要自行補課、調課，甚至負擔代課費，根本無法獲得實際休息。

反觀，台中、桃園均已建立教師例假日奉派出勤，可選擇補休或領取加班費，高雄已針對教師加班建立相應補償機制，台南沒有理由做不到。

南市教育產業工會提出以下三項訴求：

一、立即轉發教育部公文，不得停留在局內簽辦。

二、訂定全市一致的教師離線權指引。

三、假日奉派出勤應可選擇加班費，不得只給補休。

教師節近，台南市教育產業工會今要求南市府教育局比照台中、桃園、高雄遵照教育部指引，落實教師離線權、假日加班應給錢。記者謝進盛／攝影

南市教育產業工會理事長陳葦芸指出，教師非上班時間不斷為工作付出，教育行政機關卻常將這些額外付出視為理所當然。記者謝進盛／攝影

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