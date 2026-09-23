全人生週期基金拚退休金 私校教授試算月領5.6萬

私校退撫儲金新制上路多年，「全人生週期基金」30日起成新增投資選項，私校純新制現職人員、即將退休人員皆可選，以純新制30年資大學教授為例，試算可月領新台幣5.6萬元。

私校退撫儲金新制實施逾16年，已照顧3萬1637名退休人員。教育部於106年推出「人生週期基金」供在職教職員選擇，若年齡在37歲以下配置於積極型，並隨年齡增長逐步提高穩健型及保守型比重，62歲以上至65歲配置於保守型，65歲退休後即可領出。

「全人生週期基金」將於115年9月30日起成為增加投資選項，私校退撫儲金監理會今天透過新聞稿說明，若選擇全人生週期基金，教職員年齡在40歲以下全部配置於積極型，之後每年由積極型轉出4%至穩健型，65歲以上全數配置於穩健型，直到90歲或生命終點。

私校退撫儲金監理會引用「全人生週期基金」研究試算結果，以「純新制30年資」大學教授為例，至65歲時帳戶平均金額約為1514萬元，提領率為4.5%，每月可領約5.6萬元，所得替代率約41%，至90歲帳戶仍留有約1984萬元；「純新制30年資」高中老師也有相近的效果。

以純新制25年資高中老師為例，至65歲帳戶平均金額為806萬元，65歲退休後至85歲每月可領3.1萬元，若即將退休人員帳戶金額未達806萬元目標，可配合退休時將舊制年資領取退休金存入全人生週期基金；建議儘早辦理增額提撥，若較晚提撥則需加大提撥額度，才能達到試算效果。

私校退撫儲金屬「職業退休金」，而配合私校退撫新制施行，另有「公保年金」作為基本保障，且具備終身給予與隨通膨調整特性。以30年資高中及大學老師為例，每月可提供約2.1萬元及2.4萬元給付，因此教職員選擇全人生週期基金進行投資時，無須過度擔憂資產波動風險。

私校退撫儲金監理會表示，3類型投資組合自102年3月成立以來，截至115年8月31日止「年平均報酬率」及「累積報酬率」，保守型為3.49%及47.19%、穩健型為10.35%及139.83%、積極型為12.81%及173.02%，展現了穩健且具競爭力的長期投資成果。

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