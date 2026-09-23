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校園濫訴問題 黃昆輝：教育政策應回歸權利與權力平衡

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大今天舉行教育大師講座，並特別邀請黃昆輝分享經驗。記者胡經周／攝影
台師大今天舉行教育大師講座，並特別邀請黃昆輝分享經驗。記者胡經周／攝影

國立台灣師範大學今天舉行「教育大師講座」，由黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝主講，並邀請吳清基、潘文忠、黃榮村等3名前教育部長對談。面對近年校園濫訴、教師逃亡潮等問題，黃昆輝於演講時說，教育政策設計，應回歸權力（power）與權利（right）的平衡。

近年校園現場如濫訴等問題，導致師培生不願當老師、學校亦聘不足教師。黃昆輝談到，此必須回歸權力（power）與權利（right）平衡的教育設計，權力是職權，權利則是包含教師在內每個人依法應享有的保障與自由，權利與權力兩者並行、依存，同時也互相制衡，兩者不應對立。

黃昆輝認為，權力的推動如職權行使，但不能侵犯教師、學生應享有的自由；但權利也不應壓制如行政推動等權力行使。建議教育相關政策、體制，都應該根據兩者的平衡原則設立，明確訂立教育利害關係人的權利與權力。若兩者缺少平衡規畫，紛擾就不會止息，也會阻礙教育發展。

黃昆輝說，美國的家長常說「Our school, our children, our money」學校是用家長出的錢建成，教的是我們的學生，家長為何不能參與教育？

他表示，家長參與教育一定可行，但參與到何種程度，分界需要釐清。但也相信，教師本於專業執教終歸是為了學生好，家長也期望孩子成才，兩者不應有利害衝突。

黃昆輝也於會中提及，「師資養成」與「人才培育」是教育發展的核心，但教師的職場條件與工作壓力已成為社會關注的焦點，尤其大學生投入教職的意願不升反降，顯示出師培制度、課程等警訊。呼籲政府，師培制度、課程教學應全面檢討，政府應嚴肅面對，才能回應社會需要、贏得社會信任。

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